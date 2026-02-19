Cómo convertir un celular viejo en una cámara de seguridad Wi-Fi gracias a una app gratuita

Un celular viejo puede convertirse en una cámara de seguridad Wi-Fi funcional usando una app gratuita. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar , reutilizar tecnología reduce residuos electrónicos y ahorra dinero. La clave es instalar una aplicación específica, configurarla correctamente y ubicar el dispositivo en un punto estratégico con conexión estable.

La promesa es concreta: con una app como Alfred Camera o similares, el teléfono transmite video en vivo a otro dispositivo, sin necesidad de equipos adicionales costosos.

No hace falta conocimiento técnico avanzado, pero sí algunos requisitos básicos.

La mayoría de estas aplicaciones están disponibles tanto para Android como iOS.

Otro celular o computadora para monitorear.

Una app gratuita de vigilancia , como Alfred Camera.

Un cargador para mantener el dispositivo encendido.

Conexión estable a Wi-Fi .

Un celular viejo que funcione correctamente.

Según especialistas en seguridad digital, lo importante es mantener el equipo actualizado y con contraseña segura para evitar accesos externos.

Cómo configurar la app gratuita paso a paso

El procedimiento es simple y puede completarse en pocos minutos.

Descargá la app elegida en ambos dispositivos.

Iniciá sesión con la misma cuenta en los dos equipos.

Seleccioná el celular viejo como “cámara”.

Elegí el dispositivo principal como “visor”.

Ubicá el teléfono en el lugar que querés monitorear.

Una vez configurado, el sistema permite ver transmisión en vivo, recibir alertas de movimiento y, en algunos casos, grabar clips en la nube.

Es importante dejar el celular conectado al cargador, ya que el uso constante de cámara consume batería rápidamente.

Qué tener en cuenta para que funcione bien

La ubicación es clave para obtener una imagen clara y útil.

Colocá el teléfono en un punto alto, con buena iluminación y sin obstrucciones visuales.

También conviene desactivar notificaciones y bloquear llamadas entrantes que puedan interrumpir la transmisión.

Si el equipo es muy antiguo, verificá que la cámara todavía tenga buena calidad y que la conexión Wi-Fi sea estable.

Expertos en ciberseguridad recomiendan usar contraseñas robustas y activar la verificación en dos pasos cuando la app lo permita.

Ventajas y límites de esta solución reciclada

Transformar un celular viejo en cámara de seguridad es una solución práctica y accesible.

Permite vigilar una habitación, una entrada o incluso una mascota sin comprar equipos nuevos.

Sin embargo, no reemplaza un sistema profesional con almacenamiento dedicado y sensores externos.

Puede ser útil como complemento o solución temporal mientras se evalúa una inversión mayor.

Además de ahorrar dinero, esta alternativa reduce el volumen de residuos electrónicos, uno de los desechos que más crece a nivel global, según informes de Naciones Unidas.