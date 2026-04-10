Comer zanahorias crudas o cocidas: la ciencia revela un dato sorprendente para aprovechar sus vitaminas

Nutrición. Durante años se creyó que comer zanahorias crudas era la mejor opción, pero la ciencia aporta un dato inesperado en la forma en que se preparan.

La ciencia revela que los datos obtenidos logran aclarar más que todo su preparación.

Durante años, las zanahorias fueron consideradas más saludables cuando se consumían crudas, bajo la idea de que el calor destruía sus nutrientes. Sin embargo, la ciencia cambió esta percepción y puso el foco en un aspecto clave: no solo importa qué se come, sino cómo se prepara.

Detrás de este alimento cotidiano se esconde un detalle poco conocido que puede marcar una gran diferencia en la salud. Según la evidencia científica, ciertos métodos de cocción y preparación pueden potenciar notablemente sus beneficios, especialmente en lo que respecta a la absorción de compuestos esenciales.

consumo de zanahoria Más que elegir una sola forma, la clave está en saber cómo prepararlas. WEB Qué dice la ciencia sobre comer zanahorias crudas o cocidas Un estudio realizado en Suecia en 2002 y publicado por la Revista Europea de Nutrición Clinica analizó cómo varía la biodisponibilidad del caroteno liposoluble según la forma en que se consumen las zanahorias. Este nutriente, fundamental para el organismo, no siempre se absorbe de la misma manera, y los resultados fueron más reveladores de lo esperado.

Según los datos obtenidos, alrededor del 3% del caroteno pasa al jugo gástrico al comer zanahorias enteras o picadas gruesas. Cuando se cocinan, ese valor puede aumentar hasta un 6%, lo que ya representa una mejora significativa en la absorción.

del caroteno pasa al al comer zanahorias enteras o picadas gruesas. Cuando se cocinan, ese valor puede aumentar hasta un lo que ya representa una mejora significativa en la El cambio más notable ocurre al combinar la cocción con grasa: el valor sube al 8% con la adición de aceite de cocina. Pero el verdadero salto se da cuando las zanahorias se rallan o trituran antes de consumirlas. En ese caso, la biodisponibilidad del betacaroteno en zanahorias cocidas y ralladas alcanza un 27%. Con la adición de aceite, el valor incluso llegaba al 45%. consumo de zanahoria Es indispensable moderar el uso de la sal en estos alimentos. WEB Cómo cocinarlas para conservar sus nutrientes al máximo Más allá de elegir entre crudo o cocido, la forma de preparación es determinante para conservar los beneficios de las zanahorias. Un método adecuado puede evitar la pérdida de vitaminas y mejorar su aporte nutricional.

Para empezar, es importante lavarlas bien con agua y un cepillo para eliminar restos de tierra. Luego, se recomienda cortarlas en trozos pequeños, lo que facilita una cocción más uniforme. A la hora de cocinarlas, no es necesario sumergirlas completamente en agua, ya que esto puede provocar la pérdida de nutrientes en el líquido de cocción. Una alternativa más efectiva es la cocción al vapor Esta opción permite preservar mejor las vitaminas. En este caso, las zanahorias se colocan en un recipiente sin contacto directo con el agua, aprovechando el vapor para cocinarlas de forma más suave. El tiempo estimado varía entre diez y quince minutos, dependiendo del tamaño de los trozos.

consumo de zanahoria WEB El debate entre zanahorias crudas o cocidas tiene una respuesta más compleja de lo que parece. Si bien ambas opciones son válidas, la evidencia demuestra que ciertos métodos, como cocinarlas, rallarlas y combinarlas con grasas, permiten aprovechar mucho mejor sus nutrientes.