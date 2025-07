Colorología: este es el color que más usan las personas llenas de maldad, según expertos

Si tenés monedas viejas, no las tires porque tenés un tesoro en casa: 3 maneras de aprovecharlas

De acuerdo con diseñadores de modas y expertos en salud mental, los colores que elige una persona para armar sus ‘looks’ o combinar sus atuendos , no solo reflejan cuál es su estilo, sino también la imagen que quieren proyectar y su estado de ánimo del momento.

Si alguna vez se ha preguntado qué color se asocia con usted o alguien que está conociendo , sepa que la psicología no tiene diseñado uno para cada persona, pero sí clasifica ciertas características para estas impresiones visuales.

Teniendo en cuenta información recuperada del medio italiano ‘Tutto Notizie’, si una persona suele realizar actividades no bien vistas o tiene acciones malas, no va a escoger el azul como opción de vestir o para sus accesorios.

Colores Este es el color que predomina entre las personas con maldad. Web

" Las personas que eligen el color azul suelen mostrar una fuerte necesidad de vínculos estables, relaciones sinceras y profundas. Son individuos que invierten en los demás, que buscan la armonía en la familia, en la amistad y en el trabajo", menciona el medio antes citado.

¿Cómo se perciben los otros colores?

Los colores vivos son aquellos que resaltan donde quiera que estén. Son brillantes y llamativos. Según el portal de la escuela de diseño y moda ‘Isa’, el rosado, el amarillo y el verde son tonalidades que transmiten energía, alegría, una actitud atrevida y positividad.

Color Este es el color que predomina entre las personas con maldad. Web

En cuanto a los colores con connotaciones negativas, se encuentran tres colores que se suelen usar mucho para ambientes laborales o salidas nocturnas. Teniendo en cuenta información tomada del sitio web ‘Glamour25’, el negro, el café y el gris son tres colores que no hablan muy bien de cómo se está a nivel interno. El marrón, por su parte, demuestra soledad, aburrimiento y falta de creatividad.

Los terapeutas de color Howard y Dorothy Sun, en su libro ‘Color your life’, señalan que vestirse de gris demuestra precaución. Además, apuntan que quien lo elige, experimenta una energía apagada y sombría.Tenga en cuenta que estas son creencias o percepciones desde una ciencia. Si usted no se deja llevar por esto, no debe cambiar su forma de vestir ni tomar otras opciones.