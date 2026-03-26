Cinco siglos de vida bajo tierra con enfermedades, endogamia y conflictos: el descubrimiento arqueológico sin precedentes en España

Un equipo de especialistas en arqueología realizó un descubrimiento sin precedentes en el norte de España al analizar los restos de una comunidad que vivió durante cinco siglos en cuevas subterráneas. El hallazgo se produjo en Las Gobas, un conjunto de cavidades naturales que fueron habitadas entre los siglos VII y XI por una sociedad que permaneció prácticamente aislada del mundo exterior.

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Las investigaciones permitieron reconstruir aspectos clave de la historia de este grupo humano, cuyos integrantes enfrentaron enfermedades, conflictos internos y un alto grado de aislamiento social. Los restos encontrados muestran que las condiciones de vida eran complejas y que la comunidad atravesó numerosos desafíos a lo largo del tiempo.

Según un estudio publicado en la revista científica Science Advances, los arqueólogos analizaron los restos óseos de 33 individuos hallados en el sitio. Los resultados indicaron que alrededor del 63% de los casos presentaban signos de endogamia, lo que sugiere que los miembros de esta población mantenían vínculos familiares cercanos durante varias generaciones.

El investigador Ricardo Rodríguez Varela, especialista en paleogenética y arqueología molecular, explicó que el análisis del ADN permitió comprobar que esta comunidad permaneció relativamente aislada durante al menos cinco siglos. Además, se detectaron bajos niveles de ascendencia norteafricana y de Oriente Medio en comparación con otras poblaciones medievales de la península ibérica.

Estos datos aportan nuevas perspectivas sobre la historia demográfica de la región y permiten comprender cómo vivían grupos que tenían escaso contacto con otras sociedades.

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Evidencias de conflictos y enfermedades

Los análisis de los esqueletos también revelaron signos de violencia. Algunos huesos presentaban fracturas y marcas de punción que podrían haber sido provocadas por armas como espadas, lo que sugiere la existencia de conflictos internos dentro de la comunidad.

Otro aspecto relevante del estudio fue la detección de rastros de viruela en el ADN antiguo de los restos analizados. Esta enfermedad fue una de las más devastadoras de la Europa medieval y pudo haberse propagado rápidamente en un contexto de aislamiento y recursos limitados.

El investigador Anders Götherström señaló que la presencia de viruela aporta información valiosa sobre la expansión de esta enfermedad en Europa y sobre su impacto en poblaciones medievales.

De asentamiento a necrópolis

Las Gobas fue finalmente abandonado hacia finales del siglo XI. Aunque las causas exactas aún no se conocen con certeza, los especialistas consideran que la escasez de recursos, las epidemias y los cambios políticos podrían haber influido en su desaparición.

Con el tiempo, el lugar se transformó en una necrópolis, ya que muchos de los habitantes fueron enterrados en las mismas cuevas donde habían vivido. Este descubrimiento representa uno de los aportes más importantes de la arqueología reciente para comprender la historia de comunidades aisladas en España.