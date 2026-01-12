Chau mala racha: dónde colocar la menta para limpiar energías y atraer riqueza a tu hogar, según el Feng Shui

La menta es mucho más que una hierba aromática para infusiones; es una planta sumamente popular por su frescura y vitalidad. En el Feng Shui, se la considera un poderoso amuleto capaz de atraer renovación y oportunidades positivas. Ubicarla correctamente es vital para activar el flujo de la abundancia y mejorar el bienestar financiero.
El rincón del dinero y otros puntos estratégicos para el Feng Shui
Para la filosofía oriental del Feng Shui, no basta con tener la planta; el secreto del éxito reside en su ubicación estratégica dentro del hogar. El lugar más importante para quienes buscan mejorar su economía es el sector sureste, conocido como el "rincón de la riqueza". Este espacio rige la prosperidad y el dinero, y colocar allí una menta saludable ayuda a activar la energía financiera y atraer nuevas oportunidades laborales.
Otro punto fundamental es la entrada principal de la casa. Este espacio es por donde ingresa toda la energía, y la menta allí funciona como un "filtro energético". Ayuda a dejar pasar lo positivo y bloquea las vibraciones pesadas o negativas que puedan venir del exterior. Además, su aroma fresco genera una sensación de limpieza y orden que predispone mejor a quienes habitan el hogar.
La cocina es el tercer lugar clave. Al ser el símbolo de la nutrición y la salud, colocar una planta de menta cerca de la ventana o del ingreso de este ambiente potencia la atracción de abundancia y bienestar general. Incluso se recomienda su presencia en el escritorio o zona de estudio, ya que su fragancia favorece la concentración y abre caminos para los logros personales y profesionales.
Cuidados esenciales y recomendaciones para que la planta atraiga prosperidad
Mantené la menta siempre saludable: una planta marchita o seca simboliza energía estancada. Usá una maceta limpia, con tierra fértil y ubicála en un lugar con luz natural indirecta.
Elegí la maceta adecuada: el Feng Shui recomienda colores asociados al éxito y la prosperidad, como púrpura, dorado o verde.
Riego equilibrado: mantené la tierra húmeda con riegos constantes, pero evitá el exceso de agua, ya que el encharcamiento puede dañar las raíces y debilitar la energía de la planta.
Podá con regularidad: retirar hojas secas o dañadas estimula el crecimiento y renueva la vitalidad de la menta, manteniendo activo el flujo energético.
Ritual de las 13 hojas: colocá 13 hojas frescas de menta en un vaso con agua, rodealo con humo de sahumerio de canela dando 13 vueltas y dejalo cerca de la puerta principal para atraer y proteger la prosperidad.
Usala con frecuencia: incorporar la menta en comidas o infusiones activa el movimiento de la planta, un gesto que, según el Feng Shui, ayuda a dinamizar la energía del hogar.