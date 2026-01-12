Chau mala racha: dónde colocar la menta para limpiar energías y atraer riqueza a tu hogar, según el Feng Shui

Feng Shui: Descubrí cómo la ubicación de tu planta de menta puede transformar la energía de tu hogar, bloquear las malas vibras y atraer prosperidad económica.

La menta es mucho más que una hierba aromática para infusiones; es una planta sumamente popular por su frescura y vitalidad. En el Feng Shui, se la considera un poderoso amuleto capaz de atraer renovación y oportunidades positivas. Ubicarla correctamente es vital para activar el flujo de la abundancia y mejorar el bienestar financiero.

El rincón del dinero y otros puntos estratégicos para el Feng Shui Para la filosofía oriental del Feng Shui, no basta con tener la planta; el secreto del éxito reside en su ubicación estratégica dentro del hogar. El lugar más importante para quienes buscan mejorar su economía es el sector sureste, conocido como el "rincón de la riqueza". Este espacio rige la prosperidad y el dinero, y colocar allí una menta saludable ayuda a activar la energía financiera y atraer nuevas oportunidades laborales.

image Otro punto fundamental es la entrada principal de la casa. Este espacio es por donde ingresa toda la energía, y la menta allí funciona como un "filtro energético". Ayuda a dejar pasar lo positivo y bloquea las vibraciones pesadas o negativas que puedan venir del exterior. Además, su aroma fresco genera una sensación de limpieza y orden que predispone mejor a quienes habitan el hogar.

image La cocina es el tercer lugar clave. Al ser el símbolo de la nutrición y la salud, colocar una planta de menta cerca de la ventana o del ingreso de este ambiente potencia la atracción de abundancia y bienestar general. Incluso se recomienda su presencia en el escritorio o zona de estudio, ya que su fragancia favorece la concentración y abre caminos para los logros personales y profesionales.