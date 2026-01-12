Chau importados: el perfume de hombre que cuesta 8 veces menos que los europeos y huele a pura elegancia

Oler bien ya no es un privilegio. Un informe revela cuál es el perfume argentino que imita a la perfección a un clásico de lujo por una fracción de su valor.

Un gran aroma corporal ya no tiene por qué ser un lujo prohibitivo en la Argentina. Mientras los frascos importados escalan a precios inalcanzables, el mercado local vive un verdadero "boom" con un perfume que compite de igual a igual con el mercado internacional.

El gran protagonista de esta tendencia es un aroma que los especialistas consideran el gemelo nacional de un ícono francés: el Dior Sauvage. Se trata de una fragancia que se volvió un símbolo de la elegancia moderna, pero cuyo costo actual aleja a muchos compradores.

image El secreto de las góndolas: Colbert Code y el ADN de la elegancia Para quienes buscan esa misma impronta seductora sin vaciar la billetera, el Colbert Code aparece como la opción definitiva. Este perfume es descrito como un "clon excelentemente logrado" que comparte el mismo ADN especiado y fresco del original de Dior.

image Su aroma se destaca por una salida cítrica, notas de pimienta y una lavanda muy presente que le otorga distinción. Aunque es un producto considerado low cost, su estructura está tan bien balanceada que genera el mismo impacto que una fragancia de alta gama.

En cuanto al rendimiento, este perfume nacional ofrece una duración de entre 4 y 6 horas en la piel. Frente a los precios de diseñador, esta opción puede costar entre seis y ocho veces menos, convirtiéndose en un aliado fundamental para el bolsillo.

Pero no es el único camino hacia la sofisticación económica. Si buscás algo un poco más maduro y cargado de pimienta, el Kevin Metal es otra alternativa potente que pertenece a la misma familia olfativa. Ambos demuestran que la perfumería nacional hoy apuesta por la calidad disruptiva. image Para quienes prefieren un toque de distinción nocturna, el Giesso 01 también pisa fuerte como un clon de alta gama del exclusivo CH Men Privé. Con notas de cuero y whisky, es la elección ideal para una cita o un evento formal sin gastar una fortuna. image