Celeste Muriega se le dio vuelta a la cámara y bailó dejándolo todo con muy pocas prendas

Celeste Muriega grabó un video bailando desde su casa y con muy pocas prendas: lució un corpiño que remarcó su delantera, y lo que más llamó la atención es que se sumó a la moda de tanga a la vista. La novia de Christian Sancho sabe como enamorar a sus fans como pocos.

A principios de febrero, Celeste Muriega y Christian Sancho blanquearon su relación, y días después, sorpendieron al anunciar que subirían fotos y video a la página para adultos DivasPlay. En dicha app, en la que también comparten contenido Florencia Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero y Adabel Guerrero, ellos reciben dinero, ya que las personas interesadas pagan alrededor de 20 dólares.

Cleste Muriega y Christian Sancho en Divas Play.

La bailarina y el modelo se conocieron en la obra “SEX: viví tu propia experiencia”, donde ambos son de las figuras principales del elenco. Allí, se muestran con poca ropa y muy sensuales, por lo que no solo encendió la llama del amor y el sexo, sino también que despertó en ellos las ganas y la curiosidad de mostrarse juntos en poca ropa y sin censura.

Celeste Muriega y Christian Sancho se sumaron a Divas Play.

Además, Celeste suele subir fotos y videos jugados a su cuenta de Instagram, a veces de partes de la obra “SEX” y en otras ocasiones, adelantos de DivasPlay.

Celeste Muriega deleitó con su bailecito en Instagram

En esta oportunidad, Muriega demostró una vez más lo gran bailarina que es al subir un video desde su casa dejándolo todo. En el mini clip, la bailarina perreó y sus seguidores enloquecieron. Se lució con pocas prendas: con corpiño que resaltó su delantera, un jogger, que dejó ver su tanga color blanco a la vista.

Además, jugó con su imagen triplicada en el video. “Se imaginan 3 Muriegas, porque yo no ja‼️ Aunque pensándolo bien, no vendría mal jeje. ¡Literal! Hay días en donde uno necesitaría triplicarse para llegar a hacer las actividades que se propone, o sentís que no te da la energía para hacerlas todas‼️”, escribió la bailarina junto al posteo para promocionar un batido proteico.