Cáscaras de manzana hervidas: por qué las recomiendan y para qué sirven

El olor de una casa siempre dice mucho y hoy abundan los perfumes o desodorantes industriales que perfuman fuerte pero dejan un rastro artificial. Sin embargo, hay trucos caseros y efectivos para aromatizar tu hogar, sin gastar de más, como hervir cáscaras de manzana para que funcionen como un aromatizante natural.
Lo que habitualmente descartamos al preparar una tarta, un jugo o una compota, puede convertirse en un aliado para la limpieza y el bienestar del hogar. Las cáscaras de manzana, al hervirse, liberan un perfume suave, dulce y fresco que ayuda a neutralizar olores desagradables y dejar un ambiente mucho más agradable.
Además, la preparación funciona también como base para limpiar algunas superficies, aportando un extra de brillo y aroma sin necesidad de usar productos agresivos.
¿Por qué funciona tan bien este método?
El secreto está en los aceites naturales y compuestos aromáticos presentes en la piel de la manzana. Al hervirla, esos compuestos se liberan en el agua y generan un perfume que, a diferencia de los productos artificiales, no resulta invasivo ni cargado y es un aroma cálido, casero y relajante.
Además, al ser completamente natural, no contiene químicos ni aerosoles que puedan resultar irritantes para quienes tienen alergias o mascotas sensibles a ciertos olores.
Consejos extra para mejores resultados
- Si querés prolongar el efecto del aromatizante en spray, guardalo en la heladera y usalo en el transcurso de 3 a 4 días.
- Podés experimentar combinando las cáscaras de manzana con jengibre fresco o ralladura de limón para variar el aroma.
- Para un efecto más duradero en el ambiente, dejá la olla destapada en un rincón de la cocina mientras el agua aún está tibia.