24 de septiembre de 2025 - 10:44

Cáscaras de manzana hervidas: por qué las recomiendan y para qué sirven

La próxima vez que cocines con manzana, guardá las cáscaras y probá este truco casero que puede convertirse en un aliado para la limpieza y el bienestar del hogar.

cáscaras de manzana
Por Daniela Leiva

El olor de una casa siempre dice mucho y hoy abundan los perfumes o desodorantes industriales que perfuman fuerte pero dejan un rastro artificial. Sin embargo, hay trucos caseros y efectivos para aromatizar tu hogar, sin gastar de más, como hervir cáscaras de manzana para que funcionen como un aromatizante natural.

Leé además

ni bicarbonato, ni limon, ni vinagre: como limpiar ollas y sartenes para devolverles el brillo

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar ollas y sartenes para devolverles el brillo

Por Daniela Leiva
como hacer que tu limonero rebose de frutos esta primavera con solo 2 elementos

Cómo hacer que tu limonero rebose de frutos esta primavera con solo 2 elementos

Por Daniela Leiva

Lo que habitualmente descartamos al preparar una tarta, un jugo o una compota, puede convertirse en un aliado para la limpieza y el bienestar del hogar. Las cáscaras de manzana, al hervirse, liberan un perfume suave, dulce y fresco que ayuda a neutralizar olores desagradables y dejar un ambiente mucho más agradable.

Además, la preparación funciona también como base para limpiar algunas superficies, aportando un extra de brillo y aroma sin necesidad de usar productos agresivos.

cáscaras de manzana.

Ingredientes para el perfume natural

  • Cáscaras de 2 o 3 manzanas (pueden ser rojas, verdes o mixtas)
  • 1 litro de agua
  • 1 ramita de canela o clavo de olor (opcional, para intensificar el aroma)
  • Una olla pequeña
  • Frasco o botella con pulverizador (si querés usarlo como spray)

Paso a paso: cómo preparar el aromatizante de cáscaras de manzana

  1. Cada vez que uses manzanas para otra receta, guardá las cáscaras en un recipiente limpio. Si no las vas a usar en el momento, podés conservarlas en la heladera por unas horas.
  2. Colocá las cáscaras en una olla junto con un litro de agua. Llevá a hervor a fuego medio y dejá cocinar durante 15 a 20 minutos. Vas a notar cómo la cocina empieza a llenarse con un perfume dulce y fresco.
  3. Si querés intensificar el aroma, sumá una ramita de canela, un clavo de olor o incluso unas rodajas de naranja. Estos ingredientes combinan muy bien con la fragancia de la manzana.
  4. Una vez que el agua esté bien perfumada, retirala del fuego y dejala enfriar. Colá el líquido para separar las cáscaras y quedarte solo con la infusión.
  5. Podés colocar la olla destapada en un ambiente para que el vapor aromatice la casa, o bien pasar el líquido a un rociador y aplicarlo como spray en cortinas, sillones, ropa de cama o el interior del auto.
  6. Este líquido también puede usarse para limpiar superficies como mesadas o mesas de madera barnizada. Solo tenés que humedecer un paño suave y pasar por la superficie: además de limpiar, deja un aroma agradable.
    aromatizante de manzana

¿Por qué funciona tan bien este método?

El secreto está en los aceites naturales y compuestos aromáticos presentes en la piel de la manzana. Al hervirla, esos compuestos se liberan en el agua y generan un perfume que, a diferencia de los productos artificiales, no resulta invasivo ni cargado y es un aroma cálido, casero y relajante.

Además, al ser completamente natural, no contiene químicos ni aerosoles que puedan resultar irritantes para quienes tienen alergias o mascotas sensibles a ciertos olores.

Consejos extra para mejores resultados

  • Si querés prolongar el efecto del aromatizante en spray, guardalo en la heladera y usalo en el transcurso de 3 a 4 días.
  • Podés experimentar combinando las cáscaras de manzana con jengibre fresco o ralladura de limón para variar el aroma.
  • Para un efecto más duradero en el ambiente, dejá la olla destapada en un rincón de la cocina mientras el agua aún está tibia.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

enterrar cascaras de bananas: por que lo recomiendan y para que sirve

Enterrar cáscaras de bananas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
agua con cascaras de papa: por que lo recomiendan y para que sirve

Agua con cáscaras de papa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
personas frias: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Personas frías: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera
se creia que esta zarigüeya estaba extinta: ahora, los ecologistas han hecho un descubrimiento sorprendente

Se creía que esta zarigüeya estaba extinta: ahora, los ecologistas han hecho un descubrimiento sorprendente

Por Andrés Aguilera