Carmen Barbieri se sinceró: cuando se enteró que Santiago Bal le era infiel, salió a comprarse cosas carísimas

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen jugando con la prensa y cada día confunden más. ¿Están en crisis o no? ¿Será que la infidelidad volvió a meterse en el matrimonio? O quizá simplemente están llamando la atención nuevamente porque quieren más seguidores en sus redes sociales. No sabremos bien qué pasa hasta que no hablen los protagonistas.

Lo cierto es que en medio de los rumores de una nueva separación, Carmen Barbieri trajo al presente un episodio ocurrido cuando estaba en pareja con Santiago Bal, el productor teatral y actor con el que estuvo en pareja muchos años y tuvo a su hijo Fede Bal.

En su programa “Mañanísima”, se tocó el tema de la infidelidad del futbolista con la China Suárez y que Wanda, tras la pelea con su marido, se compró varias carteras marca Luis Vuitton.

Y en ese momento, la capocómica recordó cuál fue su reacción al enterarse que su pareja le era infiel con la joven vedette Ayelén Paleo, allá por el año 2011.

SANTIAGO BAL YCARMEN BARBIERI, ¿Hay tercera en discordia?

Carmen Barbieri y su reacción al saber que Santiago Bal le era infiel

Así como Nara encargó los accesorios de diseño y los recibió en su hogar, Carmen Barbieri salió de compras con la tarjeta de crédito de Bal y fue en búsqueda del mismo fetiche de Wanda.

En el vivo de su programa, la artista reveló: “Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar. Me compré 4 carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... Con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular”.

Sus panelistas se quedaron sorprendidos por la confesión y no pudieron pasar por alto el monto total que había gastado en esa compra impulsiva.

“Eran como 20 mil dólares”, dijo Barbieri quien remarcó que le había aclarado a su pareja que él debía pagar el resumen que llegara.