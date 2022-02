¿Cuál es el signo más malhumorado del zodíaco?

Los astros nos atraviesan a todas las personas y revelan detalles más íntimos de cómo somos. Nuestra personalidad y el carácter dependen de ellos, como así también cómo nos relacionamos con el resto o cómo actuamos en los distintos ambientes laborales y familiares.

Y en este horóscopo de hoy haremos foco en el signo más malhumorado del zodíaco, ese que está siempre de malas, que tiene días grises y lo hace saber en público. El temperamento de las siguientes personas es único y explota súper seguido.

Aries, el signo más malhumorado del zodíaco

Sin dudas, Aries es el signo del zodíaco más explosivo. Sus nativos son dominantes, autoritarios, inteligentes y no tienen casi nada de sentido del humor.

Aries es el signo más malhumorado del zodíaco (Imagen ilustrativa / Web)

Cuando alguien no hace lo que él le pide, se enoja de inmediato y no tolera a quienes van en su contra. No logra entender las razones que puede tener el otro porque su malhumor lo deja ciego.

Son seres que se preocupan por su imagen y por el “qué dirán”. Por ese motivo, cuando no la están pasando bien, atacan, se alejan y su ánimo se cae al piso.

Si los arianos son desautorizados, les provocará un mal genio tremendo. Y es que como son sabelotodo, tienden a sentirse superiores a los demás.

Odian equivocarse; si hay una equivocación para este signo será un detonante de un largo periodo de malhumor.