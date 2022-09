Cande Ruggeri reveló el original nombre de su bebé con una postal más que tierna

Cande Ruggeri no puede más de la alegría y con la llegada de su sexto mes de embarazo, la modelo develó el nombre que elegió, junto a su novio Nicolás Maccari.

Cande Ruggeri reveló que espera una nena

En sus historias se la podía ver muy emocionada y es que la modelo e hija del ex jugador de la selección argentina, Oscar Ruggeri, estuvo diez días sin poder entrar a su instagram por un problema que no detalló, entonces ahora viene con todo. “Preparense para mil historias sin parar”, advirtió Cande, que en sus redes sociales se hace llamar Cale.

Primero lanzó la pregunta a sus seguidores. “Cómo se llama la pollita?”, publicó Cande en sus historias y empezaron a lloverle cientos de nombres. La modelo dijo que era “corto, original e italiano”, a modo de pistas. En otra historia, la modelo publicó algunas respuestas y dijo “algunos acertaron, está por acá”.

Finalmente, Cande Ruggeri dejó el misterio de lado y reveló el nombre de su pollita, pero antes celebró la llegada a los seis meses con una foto sensual en que deja ver el tamaño de su panza posando en ropa interior. “Estamos bien con la pollita 🐣 y ya cumplimos 6 meses 💕 felices los 3″ escribió en la publicación.

Cande Ruggeri eligió para su hija un nombre cargado de significado

Ahora sí. “VITA MACCARI RUGGERI 🐣💕Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró .Ya te amamos, falta cada vez menos para conocerte !”escribió emocionada Cande.

Cande Ruggeri reveló qué nombre eligió para su hija

La modelo reveló el nombre en una jugada sesión de fotos para la revista Gente en donde lució su panza y su sensualidad.

“Vita, te esperamos”, “Gran nombre”, “Me encanta”, “Re original”, fueron algunos de los comentarios llenos de amor que recibió la modelo de sus seguidores y amigos. Otros quisieron dar a conocer que ya lo habían adivinado: “Ni lo creo, lo adivine”.

“Se va a llamar Vita. En la pandemia me puse a estudiar italiano y ahí descubrí este nombre que me encantó. Me gusta especialmente su significado: vida” contó Cande en una jugada producción que hizo para la reconocida revista.