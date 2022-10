Camila Homs atraviesa una crisis con Carlos Benvenuto y ya no estarían juntos

Camila Homs estaría en medio de una profunda crisis con Carlos Benvenuto, con quien está saliendo desde junio, tras su escandalosa separación de Rodrigo de Paul, padre de sus dos hijos.

En Socios del Espectáculo, se explayaron sobre el tema y dieron algunos detalles. “Ella está viajando a Mendoza en primera instancia con amigas y después sola. Quien está separada o al menos atravesando una profunda crisis con su pareja es Camila Homs”, reveló Luli Fernández.

Camila Homs con su novio de vacaciones en Ibiza

Por otra parte, la panelista agregó: “Está yendo ahora al interior de Mendoza al casamiento de una amiga y después viaja de vuelta a visitar a su familia porque su papá vive allá. En principio viaja sin Charly. Vamos a ver qué pasa, si él viaja cual Romeo y Julieta, pero hoy están separados”.

Por otro lado, Rodrigo Lussich pidió con picardía: “Que vuelva con el otro, con De Paul”.

Camila Homs opinó sobre la supuesta separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “No me sorprende”

Luego de las versiones de separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Camila Homs respondió ante ‘Socios del Espectáculo’ que “no le sorprende” la situación de su ex con la cantante.

Socios del Espectáculo fue a buscar la palabra de Camila Homs y le consultaron por la presunta crisis entre Tini y De Paul. Además, la modelo no se mostró ciento por ciento negada cuando le consultaron por la posibilidad de tener otra oportunidad con el padre de sus hijos.

Camila Homs habló sobre Tini y Rodrigo de Paul

“No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra”, empezó diciendo.

“Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver”, agregó sobre la supuesta ruptura de la pareja

“¿Vos en el fondo lo seguís queriendo?”, preguntó, picante, el movilero de eltrece. Entonces ella contestó: “Lo aprecio, obvio. Es el padre de mis hijos”.

Tini Stoessel, Camila Homs y Rodrigo de Paul

Y ahí llegó la pregunta más al límite del notero. “Ponele que se separan, ¿volverías a estar en una relación con Rodrigo?”, le consultó el periodista.

Y Camila, visiblemente incómoda, expresó: “No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder”.