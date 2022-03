Camila Cavallo lució una malla sexy de solo tiritas

Camila Cavallo es una de las modelos argentinas más reservadas del ambiente pero cuando aparece en las redes sociales hace arder todo. Y sí, es que sus fotografías y videos son de los más sensuales porque sabe cómo posar y qué ponerse para hacer suspirar a sus seguidores.

La joven madre de Alma, la niña de tres años que nació fruto de su relación con Mariano Martínez, es dueña de una silueta con curvas sexy que a sus más de 570 mil seguidores les encanta ponerles Me Gusta.

Camila aprovechó el verano argentino para usar diferentes diseños de bikinis y el preferido de ella, en función a sus publicaciones es el que tiene un montón de tiras para cruzarse por la zona del abdomen. Usó varios modelos de colores distintos, unos vedetinas y otros diminutos.

Camila Cavallo subió la temperatura de Instagram con bikinis diminutas y de tiritas

Camila disfrutó de varias escapadas junto a su niña y la más reciente fue a las Cataratas del Iguazú, en su cuenta de Instagram subió un hermoso álbum de postales donde se ve la felicidad de Alma. Y también el sex appeal de la morocha.

Un traje de baño de color amarillo la hizo ver a Camilla como una femme fatal y es que escogió fotografiarse al atardecer, con sensuales poses y miradas a la cámara.

Cómo está hoy la relación de Camila Cavallo y Mariano Martínez

La modelo y el actor se conocieron a través de las redes sociales y comenzaron una relación que se mantuvo en el tiempo, fruto de su amor nació Alma pero luego decidieron separarse y ponerle punto final a su noviazgo.

Lo cierto es que actualmente, los ex solo están en contacto por asuntos de su niña y a pesar de que el año pasado aparecieron rumores de reconciliación, nunca se comprobaron y cada uno está haciendo su vida muy lejos del otro.

Desde que anunciaron su separación, aclararon que se había dado en los mejores términos y si bien hicieron varios contenidos en las redes en conjunto, la modelo aclaró que no hay nada más entre ellos.

“Fui a llevar a Alma a lo de Marian y salió TikTok. Nos llevamos muy bien, pero estamos separados”, afirmó tajante y sin vueltas.

“Me tocó todo junto: pandemia, separación, mudanza. Fueron demasiados cambios, pero todo para mejor. Por suerte, me sentí muy acompañada por mi mamá y mi familia. Ni bien me separé vino mamá a vivir conmigo, se quedó dos meses. Después estuve un tiempo sola, me dediqué a armar mi nuevo hogar, y cuando se permitieron los viajes volví a Santa Fe para ver a mi abuela, que hacía un año que no la veía”, reveló la joven de 26 años a la prensa.

Sobre la relación con su ex, dijo: “Nos llevamos super bien, hablamos a diario. Nos separamos porque teníamos diferencias que no podíamos resolver, sumado a que vivimos todo de forma muy intensa desde el primer momento. Pero no terminamos mal”.