Calu Rivero se mostró por primera vez embarazada con una foto en la que luce su pancita: “Full of baby”

Calu Rivero está embarazada y va a ser mamá por primera vez junto a su pareja, el empresario Aíto de la Rúa. La actriz había guardado la noticia más importante de su vida, pero fue Estefi Berardi quien dio la noticia en LAM y la protagonista lo confirmó.

La artista lleva un tiempo alejada de los medios, precisamente desde que sufrió el acoso -que luego denunció públicamente- de parte de Juan Darthés. Y comenzó una nueva vida, lejos de la escena mediática y más en contacto con la naturaleza.

Y este viernes, Dignity -como se hace llamar la artista- compartió su primera foto embarazada en la que luce su pancita. La actriz se sacó una selfie y posó con un top nude y un pantalón azul a rayas, el que tuvo que desprenderse por el temaño de su abdómen.

“Full of baby”, escribió Calu al pie de su publicación que en solo dos horas recibió más de 33 mil “me gustas” y cientos de comentarios en los que felicitaban a futura mamá y al hijo del expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa.

“Ay mi amor!!!”, comentó Nany Dupláa; “Awwww”, fue el mensaje que dejó Estefi Berardi, la panelista que dio la primicia de la feliz noticia. “Hermosa! Felicidades!”, escribió Nico Vázquez y Sabrina Garciarena comentó con muchos corazones rojos.

Calu Rivero habló de su embarazo y de su relación con Aíto de la Rúa

Calu Rivero habló por primera vez con LAM en un móvil y se refirió a esta nueva etapa de su vida. “Yo no ando contando los besos, las cosas. Es como, ¿de dónde salieron estos? Parece que si no hablás en las redes, no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿qué te pasó?’. No me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, expresó la modelo.

Y luego dio detalles de su reencuentro con el papá de su bebé. “Fuimos novios. Nos conocíamos de antes. Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza. La vida. Lo que ya está escrito, yo que sé. ¿Qué decirte?”, se preguntó.

“Quedamos siempre muy bien. Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto. ¡Ni idea! Trece años después, quién me iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo o mi hija”, reflexionó.

“No importa, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro. Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende, pero que está escrito”, cerró.

