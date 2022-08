Qué hace de su vida Aíto de la Rúa, hijo del expresidente y que tendrá un hijo con Calu Rivero

Esta semana, se conoció la noticia de que Calu Dignity Rivero está embarazada de Aíto de la Rúa, el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, que reapareció luego de un largo tiempo fuera de escena.

Dignity está en pareja desde hace un tiempo con Aito de la Rúa y será mamá por primera vez. En LAM dieron la primicia, a partir de que la panelista Estefi Berardi habló con la protagonista.

Tras terminar el mandato presidencial de Fernando en 2001, poco se supo sobre la vida de la familia, que buscó mantenerse al margen de los escándalos políticos tras el estallido en diciembre 2001.

En una entrevista para Radio 10, hace un tiempo, Fernando de la Rúa Jr., “Aíto”, contó detalles de su vida en Holanda. Invirtió en un mercado muy novedoso: el de los hongos y trufas psicodélicas.

El expresidente Fernando de la Rúa, con dos de sus hijos: Aito y Antonio

Este mercado se encuentra prohibido en Argentina, y al parecer tendrían “beneficios terapéuticos” que servirían para ayudar a personas con problemas de salud mental.

En su momento, se acusó a Aíto de practicar estos experimentos en Argentina, aunque el hombre lo negó rotundamente.

“Tenemos una compañía donde investigamos los beneficios que tiene la psilocibina -un componente presente en los hongos alucinógenos- para la salud”, explicó para Radio 10.

“Es un tema totalmente terapéutico y está encarado con seriedad. No solo por el Estado holandés, sino por universidades importantes del mundo, como la Johns Hopkins de Estados Unidos”, afirmó.

Aito de la Rúa, en una fiesta en Tulum, México

El motivo de su inversión fue haber visto “sufrir” a muchas personas por cuestiones ligadas a la depresión y problemas de salud mental.

“Cuando me puse a averiguar, entendí que acá había una posible solución a futuro y me dio mucha intriga. Viajé a Holanda, me conecté con gente muy especializada en las universidades”, dijo.

“En la Argentina no está permitido trabajar con estas sustancias, lamentablemente, y nada de lo que se ha dicho es cierto. No hacemos nada de esto en la Argentina”, añadió.

Aito de la Rúa tiene 46 años

En su cuenta de Instagram el empresario brinda un enlace hacia Nómade Lab, donde se promocionan actividades espirituales.

La historia de amor entre Calu Rivero y Aito de la Rúa

En LAM, Estefi Berardi contó cómo se conocieron Calu y el hijo del expresidente. “Dignity está de novia con Aíto de la Rúa que tuvieron una historia que fueron y vinieron”, explicó la panelista.

Además, reveló que están en pareja desde hace tres años, pero oculto. Entonces en el piso, recordaron que Calu y Aíto habían tenido una historia en 2008, con varias idas y vueltas.

Aito y Calu Rivero, hace algunos años

A mediados del 2021, Calu y Aíto fueron fotografiados en Punta del Este, país en el que viven desde hace un tiempo en una casa sustentable.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa en Punta del Este.

Ambos se conocen desde que la actriz tenía 21 años, y las vueltas de la vida los volvió a unir y formarán una familia juntos.

Los dos son muy espirituales, amantes de la naturaleza y del cuidado del medioambiente. La actriz vive en La Corazonada, su casa eco sustentable en José Ignacio, en la que hicieron su “nidito de amor”.