Viviana Canosa volvió a atacar a Calu Rivero: “Militó a favor del aborto y admira a María Magdalena”

Según comentaron en diferentes programas de espectáculos, Calu Rivero le habría pedido un millón de dólares a su novio ruso para casarse y, por esa razón, la relación llegó a su final. Viviana Canosa opinó al respecto y desató una polémica de idas y vueltas.

La actriz contestó al primer ataque de la periodista y Canosa no se quedó atrás, por lo que una vez más usó tiempo de su programa para hablar de Calu Rivero en Viviana con vos (A24).

“Gracias (Viviana) Canosa por darme, sin quererlo, el espacio para honrar a todas las mujeres y ancestros femeninos. Honro a MM (por María Magdalena) la iniciada y compañera de Jesús, expresión de la belleza y dignidad femenina, a quien cuando quisieron acabar con su prestigio, empezaron a llamarla prostituta”, escribió Calu en su cuenta de Twitter.

Calu Rivero le respondió a Viviana Canosa vía Twitter

“Hablando de gente a la que le gusta la guita más que el dulce de leche, me contestó Calu Rivero. No me contestó como Calu, como yo la conozco, sino como Dignity, se hace llamar así”. Y continuó: “Dicen que uno se jacta de lo que le falta y es muy contradictoria esta chica. Dice que ama a sus ancestros pero se sacó su apellido. Calu Rivero o Dignidad es socia de Aíto de la Rúa”.

“Calu Rivero le hizo un altar a María Magdalena. Esto es de una incoherencia total, absoluta... Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena. ¡Oh, my god! Agarren la Biblia chicas que no muerden”, sostuvo, en respuesta a la comparación que realizó la actriz.

“Ayer en el zapping, mirando los Oscar, vi un poco el Código Da Vinci y me acordé de Dignidad. O sea, no está negando que no está bueno pedirle a un tipo, para casarte, un palo verde. Entienden que esta chica se compara con María Magdalena. Para mi estaba hablando de faso, yo no sé”, cerró Canosa en una pelea de nunca terminar con la actriz.

Viviana Canosa había sido lapidaria contra Calu Rivero

La semana pasada, la periodista hizo eco de un rumor que tenía a Calu Rivero como protagonista; se dijo que la modelo y actriz le pidió mucho dinero a su novio ruso, Andréy Manirko, a cambio de matrimonio para que así él, obtuviera la ciudadanía uruguaya.

Al enterarse de eso, Canosa no tuvo compasión: “Calu Rivero le pidió un millón de dólares a su novio para casarse. Él se negó y se terminó la relación. Vos mirá qué distinta soy yo, Viviana Canosa, ‘celeste’, a esta ‘verde’ famosa”.

“Escuchaste bien, le pidió un palo verde al pibe para casarse. Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida. ‘Si te querés casar conmigo, un palo verde’. Esta actriz que no labura hace mil quinientos años y tiene una vida de millonaria (…) recorre el mundo y no labura. ¿Cómo hace?”, agregó.