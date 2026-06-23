23 de junio de 2026 - 13:30

Cada vez menos personas usan papel higiénico: expertos afirman que la nueva solución es mucho más higiénica

Aunque el papel perforado se popularizó tras la Segunda Guerra Mundial, el alto consumo de recursos en su fabricación impulsa el regreso de los sistemas de agua.

Papel higiénico: la razón por la cual algunas personas han dejado de usarlo.&nbsp;

Papel higiénico: la razón por la cual algunas personas han dejado de usarlo. 

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Por Sofía Serelli

El papel higiénico, un elemento que parecía indispensable en cualquier hogar, empieza a perder su dominio absoluto en los baños modernos. Expertos en salud y sostenibilidad señalan que el uso de agua no solo es una alternativa más higiénica, sino también una respuesta necesaria ante el elevado costo ambiental de la celulosa.

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El uso de papel higiénico tal como se conoce hoy es un invento reciente que solo se globalizó tras la Segunda Guerra Mundial. Antes de la aparición de los rollos perforados a finales del siglo XIX, la humanidad recurría a métodos variados para el aseo personal, desde hojas y musgo hasta retales de lana o mazorcas de maíz.

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El impacto ambiental y los problemas de las alternativas desechables

A pesar de su éxito industrial durante el siglo XX, el modelo actual se enfrenta a cuestionamientos por su falta de sostenibilidad. La fabricación de papel demanda enormes volúmenes de madera, agua potable y energía eléctrica, lo que ha llevado a muchos consumidores a buscar opciones con menor huella ecológica. En este escenario, alternativas como las toallitas húmedas tampoco resultan ideales, ya que pueden provocar irritaciones cutáneas y obstrucciones graves en las redes de alcantarillado debido a su lenta degradación.

El principal competidor del papel higiénico en la actualidad es el bidé, que atraviesa un renacimiento impulsado por la tecnología. Los sistemas modernos, integrados a menudo en el propio asiento del inodoro, ofrecen funciones que van mucho más allá de la limpieza básica. Estos dispositivos cuentan hoy con chorros de agua regulables, asientos calefactados, recubrimientos antibacterianos y sistemas de secado con aire, lo que garantiza una higiene que muchos expertos consideran más profunda y delicada.

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La preferencia según generaciones

Las encuestas indican que las generaciones más jóvenes muestran un interés creciente por estas soluciones tecnológicas, mientras que los sectores de mayor edad suelen mantener el apego al papel tradicional por una cuestión de costumbre y comodidad percibida. Aunque la eliminación total del papel parece poco probable a corto plazo, ya que muchos usuarios lo siguen utilizando para el secado final tras el lavado, la tendencia hacia la reducción de su consumo es clara. Este cambio refleja una mayor conciencia sobre la higiene personal y el respeto por los recursos naturales en el ámbito doméstico.

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