Cada vez más hogares eliminan este mueble del living: el cambio que libera metros y deja entrar más luz

En decoración, arquitectura y diseño interior se consolida una decisión que reordena el estar, mejora visuales y optimiza espacios reducidos.

En muchos livings actuales, el mueble de TV voluminoso empezó a ser visto como un obstáculo más que como una solución. Desde la arquitectura residencial y la decoración, se detecta que estas estructuras pesadas ocupan superficie clave, bloquean la luz natural y endurecen la lectura del ambiente, especialmente en departamentos chicos.

Durante años, estos muebles concentraron guardado, tecnología y decoración. Sin embargo, hoy el uso cambió. Con televisores más finos y conexiones ocultas, ese volumen extra perdió sentido. En términos de diseño del hogar, mantener un bloque grande contra la pared limita la flexibilidad del espacio y reduce la sensación de amplitud.

image El elemento que muchos deciden quitar del living La tendencia actual apunta a eliminar el rack tradicional y reemplazarlo por soluciones más livianas. Una de las más elegidas es colgar el televisor directamente en la pared, acompañado apenas por una repisa flotante o un mueble bajo minimalista. Este gesto simple transforma por completo la percepción espacial.

Al liberar el piso y reducir la profundidad del mobiliario, el living gana circulación, aire y luz. Desde la arquitectura interior, este cambio permite que la pared funcione como plano continuo, reflejando mejor la iluminación natural y evitando sombras duras generadas por muebles cerrados y oscuros.

image En clave de decoración, la pared de la TV deja de ser un bloque pesado y se integra al conjunto. Se puede acompañar con pintura neutra, paneles de madera clara o incluso dejarla limpia, reforzando una estética más liviana. El foco pasa del mueble al espacio en sí, algo muy buscado en interiores contemporáneos.

Otro motivo que impulsa esta decisión es el orden visual. Los racks tradicionales suelen acumular objetos, cables y equipos en desuso. Al reducir el soporte al mínimo, se obliga a una selección más consciente, alineada con el diseño funcional y el uso real del living como espacio social y de descanso. Para viviendas con pocos metros, sacar este mueble marca una diferencia concreta. No implica una obra ni una gran inversión, pero sí un cambio fuerte en cómo se vive el ambiente. Por eso, cada vez más personas eligen desprenderse del mueble de TV clásico para ganar luz, espacio y una sensación de hogar más actual y liviana.