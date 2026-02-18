Budín matero de manzana con ingredientes que todos tienen

Si hay algo que no puede faltar en una buena ronda de mates con amigos o familiares, es sin dudas, un budín casero. Y si además es fácil de hacer, saludable y con ingredientes que seguro tenés en casa, mejor aún.
Esta es de las recetas que no podrás dejar de hacer por lo fácil y rápida que es de preparar para acompañar los mates de la tarde.
Si hay algo que no puede faltar en una buena ronda de mates con amigos o familiares, es sin dudas, un budín casero. Y si además es fácil de hacer, saludable y con ingredientes que seguro tenés en casa, mejor aún.
En esta oportunidad, la receta del budín matero con manzana húmedo, esponjoso y con ese toque frutal que lo hace irresistible. Es perfecto para acompañar unos mates bien espumosos en la merienda o para arrancar el día con algo rico y casero.
Lo bueno de este budín es que se puede hacer con harina leudante, harina integral, harina de avena o hasta con harina de almendras, lo que lo hace muy versátil según los ingredientes que tengas a mano o el tipo de alimentación que sigas.
Además, la manzana le aporta una humedad increíble sin necesidad de usar demasiada materia grasa. No lleva manteca y se endulza con azúcar mascabo, aunque también podés usar azúcar común o incluso endulzantes naturales. Es una receta simple, nutritiva y sin complicaciones, ideal para los que buscan una opción más saludable sin resignar sabor.