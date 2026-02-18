18 de febrero de 2026 - 11:25

Budín matero de manzana con ingredientes que todos tienen

Esta es de las recetas que no podrás dejar de hacer por lo fácil y rápida que es de preparar para acompañar los mates de la tarde.

Este budín es perfecto para comer junto a familia y amigos.

Este budín es perfecto para comer junto a familia y amigos.

Por Alejo Zanabria

En esta oportunidad, la receta del budín matero con manzana húmedo, esponjoso y con ese toque frutal que lo hace irresistible. Es perfecto para acompañar unos mates bien espumosos en la merienda o para arrancar el día con algo rico y casero.

Lo bueno de este budín es que se puede hacer con harina leudante, harina integral, harina de avena o hasta con harina de almendras, lo que lo hace muy versátil según los ingredientes que tengas a mano o el tipo de alimentación que sigas.

Este budín es perfecto para comer junto a familia y amigos.

Este budín es perfecto para comer junto a familia y amigos.

Además, la manzana le aporta una humedad increíble sin necesidad de usar demasiada materia grasa. No lleva manteca y se endulza con azúcar mascabo, aunque también podés usar azúcar común o incluso endulzantes naturales. Es una receta simple, nutritiva y sin complicaciones, ideal para los que buscan una opción más saludable sin resignar sabor.

Ingredientes

  • 2 manzanas.
  • 2 huevos.
  • 1/2 taza de azúcar mascabo o azúcar común.
  • 4 cucharadas soperas de aceite.
  • Esencia de vainilla.
  • 1 taza colmada de harina leudante.
  • 2 cucharaditas colmadas de polvo de hornear.
  • 1 taza de avena instantánea.
  • 1/2 taza de leche o bebida vegetal.
Este budín es perfecto para comer junto a familia y amigos.

Este budín es perfecto para comer junto a familia y amigos.

El paso a paso para el budín de manzana

  1. En un bol grande, se deben mezclar los huevos con el azúcar, el aceite y un chorrito de esencia de vainilla. Batir hasta integrar bien todos los ingredientes.
  2. Pelar y cortar las manzanas en cuadraditos pequeños (también podés dejar la cáscara si te gusta). Sumarlas a la mezcla y revolver bien para que se impregnen con los sabores.
  3. Agregar la harina, la avena y la leche de a poco, mezclando hasta obtener una preparación consistente. La textura debe ser espesa pero no seca, por lo que podés ajustar la cantidad de leche según sea necesario.
  4. Verter la preparación en una budinera previamente aceitada o forrada con papel manteca.
  5. Llevar a horno medio (150°) por unos 40-45 minutos. Para saber si está listo, pinchar el centro con un palillo o cuchillo y verificar que salga limpio.
  6. Una vez listo, retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar. Podés espolvorearlo con un poco de azúcar impalpable o canela para darle un toque extra de sabor.
