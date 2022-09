Brendan Fraser: Del olvido a ser ovacionado durante seis minutos en el Festival de Venecia

Brendan Fraser es de esos actores de culto que con pocas películas taquilleras supo enamorar al público, Con Código de Honor y Buscando a Eva nos enamoró y con Al Diablo con el Diablo nos hizo reir un montón. Después viene una serie de películas más o menos. La Momia, Viaje al centro de la tierra y George de la selva, por nombrar algunas de todas las que hizo.

En un momento su imagen se vio tan deterioriorada que preocupó, pero ahora parece que está de vuelta y el público (y sus pares) se lo hacen saber. En el Festival de Venecia recibió una ovación que duró cerca de 6 minutos. El video se viralizó y se puede ver a un Brendan Fraser muy emocionado. El actor intentó varias veces dejar la sala, pero el aplauso sostenido de los asistentes al Festival no se lo permitía.

Brendan Fraser vuelve al cine con todo en The Whale

En “The Whale”, Fraser encarna a un hombre que vive con una obesidad mórbida, que lucha por reconectarse con su hija de 17 años, interpretada por la estrella de “Stranger Things”, Sadie Sink. La película está basada en la obra de teatro del mismo nombre de Samuel D. Hunter, quien adaptó el guión teatral al largometraje de Darren Aronofsky.

Para interpretar al personaje, Fraser usó un traje que llegaba a sumarle más de 120 kilos, según lo requería la escena. El actor pasó hasta seis horas en la silla de maquillaje cada día para transformarse por completo en el personaje.

“Desarrollé músculos que no sabía que tenía”, dijo el actor a los periodistas en la conferencia de prensa de Venecia sobre el uso del traje. “Incluso sentí una sensación de vértigo al final del día cuando me quitaron todos los aparatos; era como bajar del muelle a un barco en Venecia. Esa [sensación de] ondulación. Me dio aprecio por aquellos cuyos cuerpos son similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para habitar ese ser físico”, reconoció el actor.

Brendan Fraser vuelve con todo en The Whale

Quien replicó el video de la ovación para Fraser fue el reconocido actor Dwayne Johnson que se mostró emocionado por el reconocimiento al actor, desde su cuenta de Twitter. “Hombre, me hace tan feliz ver esta hermosa ovación para Brendan. Me apoyó para entrar en la franquicia de Mummy Returns para mi primer papel, el que inició mi carrera en Hollywood. Aplaudo todo tu éxito hermano y felicidades a mi amigo Darren Aronofsky” escribió The Rock.

Dwayne Jhonson emocionado por la ovación a Brendan Fraser

Medios especializados afirman que Brendan Fraser va por muy buen camino hacia el Oscar de este año. Como el ave Fénix, el actor vuelve al ruedo con todo.