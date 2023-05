Bobi, el perro más viejo del mundo creció deambulando por el bosque y solo come “comida de humanos”

Bobi, el perro más viejo del mundo celebró su cumpleaños número 31, según recogió el Guinness Book of World Records. El can, de la raza portuguesa Rafeiro do Alentejo, celebró un nuevo año de vida en una importante fiesta que tuvo lugar sábado en su casa, ubicada en el poblado rural portugués de Conqueiros, donde ha pasado toda su vida.

Su dueño, Leonel Costa dijo que más de 100 personas acudieron a celebrar el cumpleaños de Bobi. El menú incluyó carnes y pescados y un extra para Bobi, quien sólo come comida para humanos. Un grupo de danza también se presentó y Bobi participó en una de sus coreografías.

Bobi vive en una tranquila localidad de Portugal - Foto Primera Hora

Según informó la AP, Costa ha tenido varios perros que han alcanzado edades avanzadas, incluida la madre de Bobi, Gira, quien también llegó a cumplir 30 años.

“Vemos situaciones como esta como un resultado normal de la vida que han tenido, pero Bobi es único”, dijo Costa. Uno de los principales factores que contribuyen a la longevidad de Bobi es el ambiente tranquilo y pacífico en el que vive.

A lo largo de su vida, Bobi ha deambulado con toda libertad por los bosques que rodean la casa de Costa. Nunca ha estado encadenado ni llevado correa. Nunca estuvo solo porque creció rodeado de muchos otros animales y debido a esto es muy sociable.

En los últimos años, Bobi ha tenido problemas para caminar, por lo que prefiere pasar el tiempo en el patio de la casa. Su vista se ha deteriorado, por lo que a menudo tropieza con cosas cuando camina.

Al igual que los humanos de edad avanzada, Bobi duerme mucho. Se acuesta en cama inmediatamente después de comer, aunque en los días fríos elige tomar su siesta junto a la estufa. El Servicio de Medicina Veterinaria del Municipio de Leiria confirmó la fecha de nacimiento de Bobi, el cual fue registrado en 1992.

Su edad también fue verificada por SIAC, una base de datos para mascotas que cuenta con autorización del gobierno portugués y es administrada por el Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios. Costa tenía apenas 8 años cuando nació Bobi. Para él, Bobi es un recordatorio viviente del pasado, señaló.

“Bobi es especial porque verlo es como recordar a las personas que fueron parte de nuestra familia y que desafortunadamente ya no están aquí, como mi padre, mi hermano, o mis abuelos, que ya dejaron este mundo”, señaló Costa. “Bobi representa a esas generaciones”, cerró.