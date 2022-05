Benjamín Vicuña respondió ante las acusaciones de la China Suárez sobre su “ausencia” como padre

Luego de que la China Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña por el cuidado de sus hijos, el actor chileno fue abordado por el notero de LAM quien le preguntó sobre los dichos de su ex. Si bien se negó a dar declaraciones al respecto, se lo notó molesto y e incómodo con la situación.

La actriz se despachó contra Yanina Latorre y Ángel de Brito el martes y grabó una seguidilla de historias en las que se refirió a un ensañamiento de parte del conductor y la panelista para con ella. Luego, en Twitter le respondió a la esposa de Diego Latorre sobre su forma de maternar y fue con un palito para Vicuña.

China Suárez contra Yanina Latorre

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, escribió la China en su cuenta de Twitter.

Así, la ex Casi Ángeles apuntó contra el padre de sus hijos Magnolia y Amancio, y se mostró algo molesta con los viajes de Benjamín, ya que ha hecho varias escapadas con su nueva novia, Eli Sulichín.

Benjamín Vicuña y sus hijos.

Incluso, acaba de regresar de Nueva York y Miami, a donde se fue con su pareja y también cumplió con algunos compromisos laborales. Según mostró en las redes sociales, combinó trabajo y placer, por lo que le quedó tiempo para el amor y poder disfrutar de la playa.

Benjamín Vicuña molesto con el reclamo público de la China Suárez

El periodista de LAM aprovechó que Vicuña fue a llevar a Benicio y Beltrán, dos de los hijos que tuvo con Pampita, al recital de Mau y Ricky y le preguntó sobre los dichos de la China. “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, dijo tajante.

“Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”, agregó ante la pregunta insistente del notero.

Mientras veía a sus hijos jugar y escuchaba al cronista insistir, Benjamín remarcó: “No hablo de ella, es un tema que ya está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero no hablo más. Se acabó”.

Luego, le preguntó sobre la relación de ellos como ex y Vicuña añadió: “Eso me lo guardo, no hablo más de ella. Creo que es una mujer adulta”.

Finalmente, sobre el final, le consultó si conoce a Rusherking, la nueva pareja de la China. Al escucharlo, Vicuña se sorprendió y repreguntó: “¿A quién?”, y cuando le repitió el nombre del cantante, dijo que “no” y sonrió ante la pícara pregunta del notero sobre una posible presentación de parejas.