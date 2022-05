La China Suárez denunció hostigamiento y disparó contra Ángel de Brito y Yanina Latorre

En los últimos meses el nombre de la China Suárez se ha asociado al escándalo al separarse de Benjamín Vicuña, luego protagonizar el Wandagate y por último, salir con Rusherking, el ex de María Becerra.

Estos vaivenes amorosos la han puesto en boca de todos y varios usuarios de Twitter se han expresado al respecto entre críticas y mensajes de apoyo, como el de la usuaria @charry_stuarez, quien publicó un minucioso hilo sobre las veces en la que Ángel de Brito y sus panelistas de “LAM” se refieren a su vida privada.

China Suárez en Instagram

A raíz de esto es que la China decidió explayarse en sus historias de Instagram y denunció el hostigamiento al que sea visto expuesta en los últimos meses: “No vengo a decirles ninguna receta ni nada. Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de Twitter que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento. Y no es desde un lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero estoy hablando de una persecución”, arrancó.

“Nunca hablé tan profundamente de esto porque me pongo nerviosa. Este hilo describe a la perfección el ensañamiento y la persecución”, remarcó la cantante.

“Aunque a veces diga que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande es feo y doloroso. Algunas veces también me siento avergonzada y triste”, se explayó la ex “Casi Ángeles”.

China Suárez agradeció a sus seguidores.

Luego garantizó: “Ahora estoy fuerte para hablar de esto. Estoy muy bien rodeada. Me alejé de las personas que tenía que alejarme, estoy en un muy buen momento”, y aseguró que tomará acciones legales al respecto: “También pude rodearme de buenos abogados. Un buen amigo del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo y me ofreció un abogado que es muy humano y estamos avanzando mucho y ojalá que esto funcione para que nadie más pase por esto”, sentenció.