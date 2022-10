Belu Lucius se sometió a una reducción de papada y mostró en sus redes cómo quedó tras la cirugía

Belu Lucius se hizo una cirugía estética y lo mostró en sus redes sociales. “Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos”, explicó.

A través de sus stories de Instagram, Lucius explicó que desde hace bastante tiempo estaba averiguando para hacerse una reducción de papada.

Además contó que en su caso es algo hereditario y que finalmente se animó a pasar por el quirófano. “Uso esta faja desde el sábado todos los días. A partir de hoy solo 12 hs”, dijo Belu Lucius.

Mientras, mostraba como se colocaba la faja. “Cada vez era más pronunciada, cada vez tenía menos cuello”, contó.

“Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda y me tienen que hacer la curación”, explicó la influencer.

Belu Lucius mostró su post operatorio

“Probé de todo: ejercicios, la lengua en el paladar, sacar el cuello al mentón, y encima el uso del celular no es algo que beneficie”, añadió.

“Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo y si las puede tratar y es algo que su salud no va a correr ningún riesgo, está muy bien”, manifestó.

No solo fue la papada, sino que la influencer también mostró que se hizo una intervención para quitarse un lunar.

“Me saqué un lunar que ya me había sacado una dermatóloga hace 10 años. Ahora me lo sacaron de raíz y lo mandé a analizar. Controlen sus lunares”, expresó.

Belu Lucius se quitó papada y lo enseñó en sus redes

Hace algunos meses, cuando su hermana Emily estuvo en El Hotel de los Famosos, Belu se había mostrado muy angustiada por los terribles comentarios que le llegaban.

Belu Lucius rompió el silencio tras el ataque a su hermana, Emily Lucius, en redes por “El hotel de los famosos”.

“Nosotros estamos muy bien y cada día vamos a estar mejor. Lo que vivimos, el nivel de odio que hay en las redes, es una cosa que a mí me sorprende”, dijo.

“Me sorprende porque hoy nosotros estamos en este lugar, pero mañana puede estar otra persona. Y es una nube que se va trasladando y realmente como sociedad, ¿esto es lo que queremos?”, se preguntó en entrevista con Intrusos.