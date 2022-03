Barby Silenzi se grabó coqueteando con lencería ardiente y alentó a las mamis a usarla

Barby Silenzi y El Polaco vuelven a estar en todas las portadas porque aseguran que están separados; que tras su vacaciones en la costa y en familia, todo se volvió complicado y apostaron por seguir sus caminos en solitarios. Lo cierto es que cada crisis, potencia la sensualidad de la bailarina. Y sí lo demostró.

La madre de dos niñas compartió en su cuenta de Instagram un video que levanta la temperatura desde el primer momento en que uno le pone play. Si bien está destinado a las “mamis” de donde llegaron más Me Gusta fue desde la platea masculina.

Silenci posó con varios conjuntos sensuales y de alto voltaje, ideales para pasar noches románticas y también de mucho fuego y pasión. Ella incentivó a las madres a usar prendas de un sex shop pero ya sabía de antemano que todo el mundo la miraría, la aplaudiría y le dejaría comentarios elogiando su cuerpo.

Primero aparece con una colaless y un top todo acordonado en la parte de adelante y volados; luego un camisolin de tul en rojo que lleva solo tiras en la espalda y en la cola; un vestidito blanco más delicado que trasluce sus partes más íntimas y uno negro, de un simil cuero engomado, bien cortito y con aberturas en ambos costados.

“Amo estos looks”, dice junto a un emoji de fueguito y suma: “Se los recomiendo a todas las mamis, anímense y llévense el suyo”. Y la respuesta de todos fue inmediata y en referencia a su cuerpazo y a lo divina que está.

Valeria Aquino opinó de la nueva crisis de Barby Silenzi y El Polaco

La ex mujer del cantante de cumbia hizo un fuerte comentario sobre el rumor de crisis de Barby Silenzi y El Polaco. Valeria Aquino soltó en una entrevista para Mitre Live: “No tengo idea de cómo es su vida de pareja pero sé que son re inestables”, expresó, contundente.

“No tengo idea si están en una crisis, todos tenemos días y yo por algo elijo estar sola”, sumó la mamá de Alma, la segunda hija del músico.

La empresaria fue tajante frente a la situación que vivió su hija con la pareja actual de El Polaco.

Valeria además resaltó su mala relación con Barby y aseguró que no se la banca: “Vos sabés que yo no tengo relación con la pareja del Polaco, perdón si la gente quiere escuchar que la amo y la quiero, cero y no me interesa... No me la banco ni me la voy a bancar por las actitudes que ha tenido para conmigo y para con mi hija”.