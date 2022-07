Barby Franco quiere comerse la placenta de su bebé

Barby Franco logró su sueño más esperado, convertirse en mamá junto a Fernando Burlando. Anunció la noticia el domingo y ya visitó un montón de programas para hablar de su primer embarazo tan buscado. En “LAM” confió que quiere comerse la placenta del bebé y hasta dijo algunos posibles nombres.

La modelo y panelista de “La noche del domingo” está transitando su cuarto mes de gestación y en la visita a Ángel de Brito confió expectativas sobre el parto y varios detalles más de lo que será su nueva vida como mamá.

“Me da mucha intriga el tema de la placenta”, soltó Franco al aire e inmediatamente el conductor del ciclo consultó: “¿Te la vas a comer?”. Recordemos que es una práctica que varios famosos han elegido como Camilo y Evaluna Montaner, Juana Repetto y Agustina Kampfer.

“Me encanta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido el gusto al chinchulín”, explicó la morocha y con sus palabras hizo que Yanina Latorre explotara.

“No te quieras hacer la distinta, venías bien con la nota. Venía bien y ahora no la soporto. Es una locura”, le reprochó la blonda y sumó: “Es una pavada que se puso de moda y todas las que son esnob y tienen guita lo quieren hacer”.

Andrea Taboada tomó la palabra y comentó: “Yo hablé con el obstetra de Pampita por el tema de la placenta, y él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia”.

“Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Capaz que lo tome como que no, pero me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más y después te cuento”, concluyó el tema Barby.

Barby Franco y Fernando Burlando ya tienen algunos nombres en mente para su bebé en camino

Tras 11 años de pareja con Fernando Burlando y más de 5 buscando quedar embarazada, la modelo cumplió su sueño y está más que feliz contando todo lo relacionado a su estado.

Barby Franco reconoció que ya saben el sexo del bebé pero lo guardará para su intimidad y lo sabremos más cerquita del 29 de diciembre, la fecha probable de parto.

Pero lo que sí dijo es que ya tienen una lista de nombres que les gustaría para su primer hijo juntos. Sin pisar el palito del sexo, aseguró que le gusta mucho Yanina si es nena y Victorio o Ángel si es nene.