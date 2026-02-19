La casa que comparten Guillermo Andino y Carolina Prat en Martínez no es una mansión de revista al azar, como pasa en muchas historias de famosos : la diseñó ella desde cero en dos terrenos, cerca de Libertador. El sello está en los materiales —madera, piedra y mucho vidrio— y en el combo práctico: patio , pileta, quincho con parrilla y ventanales.

La propiedad se caracteriza por el uso de madera, piedra y vidrio como materiales principales, una combinación que le da identidad rústica pero contemporánea. La propia Prat contó en entrevistas televisivas que el terreno conservaba árboles originales y que se respetó el recorrido del sol para aprovechar la iluminación natural durante todo el día.

La vivienda está ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Martínez, cerca de Avenida del Libertador. El terreno tiene una superficie aproximada de 1500 m² , con amplios espacios verdes y privacidad.

Así viven Guillermo Andino y Carolina Prat cómo es su casa con ventanales enormes, patio arbolado y pileta para el verano (2)

El estilo general combina tonos tierra y off white, generando ambientes luminosos y cálidos. La casa fue pensada para que cada espacio tenga conexión visual con el exterior.

Así viven Guillermo Andino y Carolina Prat cómo es su casa con ventanales enormes, patio arbolado y pileta para el verano (1)

Qué materiales y estilo predominan en el diseño

El concepto arquitectónico se basa en tres elementos: piedra, madera y vidrio. Estos materiales no solo aportan estética, sino también durabilidad y fácil mantenimiento, algo que la modelo destacó como prioridad.

Embed - Visitamos la casa de Guillermo Andino y Carolina Prat en Casa de autor

La vivienda fue diseñada respetando el eje este-oeste del sol, lo que permite aprovechar la luz natural durante gran parte del día. Este tipo de planificación es habitual en proyectos residenciales de alta gama, ya que mejora la eficiencia energética y el confort.

En el living principal hay una mesa rústica para diez personas y un gran hogar a leña. Carolina reveló que suele encenderlo incluso en verano porque disfruta el aroma de la madera, un detalle que refuerza el estilo campestre del interior.

Así viven Guillermo Andino y Carolina Prat cómo es su casa con ventanales enormes, patio arbolado y pileta para el verano (4)

Cómo es el exterior y los espacios recreativos

El jardín es uno de los grandes protagonistas. Cuenta con:

Amplio patio parquizado

Mobiliario de madera para exteriores

Juegos para sus hijos

Sector de parrilla techado

Esculturas decorativas vinculadas a lo espiritual

La pileta tiene un deck blanco que acompaña la estética natural de la casa. Los ventanales permiten integrar el interior con el jardín, algo muy buscado en viviendas modernas.

Además, Andino posee un espacio privado apodado “Andinolandia”, una habitación cerrada con llave donde guarda juguetes y objetos personales, funcionando como un pequeño museo familiar.

Qué se sabe sobre su vida familiar en el hogar

La casa fue pensada para una familia numerosa. El matrimonio tiene tres hijos: Victoria, Sofía y Ramón. Los espacios amplios, el quincho y el jardín favorecen reuniones y celebraciones.

Así viven Guillermo Andino y Carolina Prat cómo es su casa con ventanales enormes, patio arbolado y pileta para el verano (3)

En entrevistas públicas, Carolina explicó que el proyecto fue un sueño personal vinculado a su pasión por el diseño de interiores. La construcción se realizó desde cero, lo que permitió adaptar cada ambiente a las necesidades familiares.

El resultado es una vivienda que combina:

Funcionalidad

Estética rústica moderna

Amplitud

Conexión con la naturaleza

Lejos del lujo ostentoso, el foco está en la calidez y el uso cotidiano.