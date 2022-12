Así reaccionaron los participantes de Gran Hermano al enterarse que entran nuevos jugadores a la casa

El juego en Gran Hermano se pondrá cada vez más difícil y aún más con el ingreso de nuevos participantes de la casa más famosa del país. Santiago del Moro anunció el lunes que esta misma semana se sumarán nuevos jugadores al reality y también ex-participantes que fueron eliminados por el público.

Y ahora lo saben los jugadores que están dentro de la casa más vista del país y no lo tomaron nada bien. El conductor soltó durante la gala en la transmisión en vivo con los chicos: “Lo voy a hacer rápido, cortito y al pie. Primero, dentro de poco, un premio para ustedes nada más. (...) Después les quiero decir que en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes”.

Como era de esperarse la reacción unánime fue un “no”. Y ahí Del Moro explicó: “Esto no incide en nada con la duración del programa, no es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí. Sí es parte de la competencia y está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo, así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten”.

Así fue la reacción de los participantes de Gran Hermano al enterarse del repechaje

“Miren mucho esa puerta”, continuó y añadió: “Porque hoy, mañana, pasado, la semana que viene o no sé cuándo puede entrar alguien, o una, dos tres, cuatro, no sé cuántas personas. Los quiero, hasta la próxima”.

La reacción de la casa de Gran Hermano al enterarse del repechaje

“¿Esa era la noticia?”. dijo furiosa Julieta mientras que Romina revoleó un almohadón contra el sillón. Conejo intentó calmar los ánimos mientras que Thiago y Daniela terminaron discutiendo porque él se mostró contento con la noticia y ella no.

Nacho especuló en voz alta: “Capaz no sale nadie por la final y la próxima sacan dos” mientras que Alexis pensó que no sacarían a nadie en las próximas galas por las fiestas.

Julieta siguió mal: “Esto a mí me desmotiva, sinceramente, me parece injusto. El que entra, como llega se va”. Y ahí Romina dijo mirando a la cámara: “Por favor, gente, no es justo, dos meses acá, lejos de mis hijas, todo, y que venga alguien, no”.

Cómo será el repechaje de Gran Hermano

Solo quedan 10 participantes en juego y, tal como lo habían anunciado, ingresarán al menos cuatro personas más a la casa. Serían dos nuevos participantes, que se desconocen sus nombres, y dos exjugadores que tuvieron que dejar el juego por el voto de la gente.

Hacia el final del debate de este lunes, reveló el comunicado que GH había dejado en un cofre transparente en el que se podía ver un sobre dorado. El contenido del sobre mantuvo a todos expectantes y en los últimos minutos, el conductor reveló de qué se trataba. Allí, dio detalles del ingreso de nuevos jugadores que podrían cambiar el reality por completo.

“Gran Hermano comunica que este próximo jueves, en una gala especial, ingresarán nuevos jugadores a la casa”, comienza el comunicado que leyó en vivo Santiago del Moro.

“Los actuales participantes conocerán esta noticia en vivo, durante la gala de mañana. Además, Gran Hermano informa que es inminente el regreso de exparticipantes a la casa”, cierra el escrito de la pruducción en el que detallan cómo procederán.