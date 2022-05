Así fue el impresionante accidente que sufrió Federico Bal en Brasil

Este sábado se transmitió otro nuevo capítulo del programa “Resto del Mundo” por El Trece, y allí Fede Bal relató el momento en el que se accidentó mientras se encontraba a bordo de un parapente motorizado.

“En este nuevo especial, vamos a vivir una de las aventuras más arriesgadas de mi vida, paso a paso”, comenzó el hijo de Carmen Barbieri al comienzo de la emisión, poniendo su voz desde la cama del hospital.

Fede Bal, internado en Río de Janeiro tras el accidente que sufrió. (Instagram)

“Fue una de las experiencias más shockeantes de las que me tocó vivir porque, a veces, cuando parece que todo va a salir bien, mientras más alto vibrás, es cuando más expuesto estás. La cosa es así: nos invitaron a disfrutar del mejor atardecer de Paraty, para verlo desde el aire con la mejor luz. Muy difícil decir que no a semejante plan, porque un aventurero que no arriesga tampoco gana”, continuó Fede.

“Estoy un poquito caga..., esa es la verdad. Levanta mucha altura, es como una hélice, como un ventilador mega industrial. Así que vamos a ver que pasa”. Esas fueron las palabras del conductor antes de subirse al parapente.

Fede Bal se accidentó y le pone las mejores caras a la situación

Luego se pudo ver a través de una cámara en primera persona cómo el parapente volcó y su estructura cayó sobre el antebrazo de Federico, quebrándolo en tres partes.

“¡Me quebré! Me quebré el brazo. No pasa nada. Ayúdenme. Alguien que me haga un torniquete”, pidió con extrema calma, mientras las imágenes de su cámara lo muestran sosteniéndose un brazo con el otro. También se veían los movimientos alrededor, todos notoriamente más nerviosos que él. “Yo me vi el hueso del antebrazo afuera de mi cuerpo, mientras perdía muchísima sangre. Lo único que sostenía mi brazo era mi piel”, explicó el conductor.

Fede Bal fue operado en Brasil

Carmen Barbieri contó detalles luego de una charla con los médicos que atendieron a su hijo Fede Bal en Brasil luego de sufrir una fractura expuesta en su brazo y lesions múltiples tras un accidente mientras grababa un programa especial de Resto del Mundo, donde debutó como conductor esta nueva temporada.

Fede Bal y Sofía Aldrey (Instagram)

La conductora de Mañanísima se encontraba en Buenos Aires y viajó de inmediato a Río de Janeiro, adonde fue trasladado el actor en ambulancia. Allí le hicieron estudios y analizaron el panorama, finalmente, este viernes lo operaron para “reconstruir” su brazo, según contó él en las entrevistas que brindó desde el hospital, en donde también está acompañado por su novia, Sofía Aldrey.

Antes de comenzar con la reconstrucción, el médico debió “limpiar” la zona para poder colocarle los clavos, según explicó Barbieri. Lo hizo en referencia a que cuando vieron la herida encontraron que aún había restos de pasto y barro del momento del accidente: le cayó el motor de un parapente sobre su brazo. “Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez”, había dicho la actriz. Sin embargo, en principio Fede no deberá volver a ingresar al quirófano ya que el médico pudo trabajar con tranquilidad.

Carmen Barbieri. Historia de Instagram.

Según pudo saber Teleshow, la operación de este viernes a primera hora resultó exitosa y el actor se encuentra descansando, acompañado por sus seres queridos. “Los milagros son solo las consecuencias de atreverse a creer”, escribió su madre en su cuenta de Instagram cuando finalizó la intervención. Y agregó: “Gracias Dios”.