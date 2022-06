Así de voluptuosa luce Andrea Rincón en su rol inspirado en Moria Casán para “ATAV 2″

Andrea Rincón es una de las participantes de “Gran hermano” que supo ganarse el cariño de toda la gente. Pasito a pasito fue recibiendo grandes papeles en teatro y en televisión y ahora aceptó sumarse al elenco de la segunda temporada de “ATAV”.

El trece está en plena grabación de la ficción que tuvo como protagonistas a Benjamín Vicuña y a la La China Suárez pero que ahora serán los grandes ausentes. Los actores y actrices se renuevan y la morocha interpretará a Mónica, una vedette de los años ‘80 que homenajearía a la número uno: Moria Casán.

Andrea Rincón ya está lista para salir en "ATAV 2" como Moria Casán

Y fue en su cuenta de Instagram, que la actriz sorprendió y levantó la temperatura al mostrarse ya en personaje, con cavadas mallas enterizas, polainas, escotes y vinchas por debajo del flequillo, bien ochentoso. “Mónica”, escribió ella junto a un corazón azul.

Si bien había mostrado su nuevo flequillo recto, Rincón no había contado para qué había cambiado su estilo. Y ahora, con su última publicación, dejó todo más que claro. Su rol en “Argentina tierra de amor y venganza 2″ lo requería.

Las grabaciones de “Argentina tierra de amor y venganza 2″ ya comenzaron y algunos de sus protagonistas dejaron espiar un poquito de lo que está sucediendo en los estudios.

La primera parte de la tira de Polka se situó en los años ‘30 y los nuevos capítulos harán un salto en el tiempo hasta los ‘80. Se verá cómo fue la restitución de la democracia en la Argentina y aparecerán Federico D’Elía, Gloria Carrá, Justina Bustos, Federico Amador, Juan Gil Navarro y Malena Solda, entre otros artistas nuevos.

Andrea Rincón y su relación con Moria Casán

Que Andrea Rincón se ponga en la piel de una vedette inspirada en Moria Casán llama la atención si se tiene en cuenta que tuvieron una pelea en el “Bailando por un sueño 2012″, cuando la morocha acusó a La One de exigirle el cincuenta por ciento de su cachet por haberla ayudado a entrar al programa de Marcelo Tinelli.

Su relación era de amistad y ese año se disolvió; volvieron a verse en el “Cantando 2020″ y Moria intentó chicanear a Andrea con aquel conflicto pero la actriz no entró en el juego.

Hace poco le preguntaron a Casán sobre la elección de Andrea para homenajearla en “ATAV 2″ y contestó: “Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida… Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer”.

“Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra, porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!”, remarcó Moria.