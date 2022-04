Aseguran que Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en 2017 porque ella le fue infiel

Esta semana estuvo marcada por la polémica que surgió a raíz de la aparición de las nenas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, en la final de MasterChef Celebrity 3, apoyando a Mica Viciconte. A partir de este hecho, en Mañanísima (Ciudad Magazine) recordaron la separación de Nicole y Cubero y Pampito sorprendió al revelar que “ella cometió una infidelidad”.

En el programa Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri, el periodista Pampito sorprendió al contar una intimidad de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero. “Lo que siempre dijo y dio a entender Cubero es que ella cometió una infidelidad. Fue un rumor instalado por Cubero que nunca se confirmó. Nicole y la otra persona siempre lo negaron”, comenzó explicando.

Asimismo, continuó diciendo: “Y además, Cubero en su momento salió en LAM, llorando a la mañana para contar que ella lo había dejado. Él jugó el papel de víctima muy bien”.

Luego intervino Carmen Barbieri, quien dio su versión de los hechos. “Yo escuché que se había terminado el amor”. También Estefanía Berardi agregó: “Bueno, ella contó que lo venía hablando hasta con su papá de que ya no le pasaba lo mismo, que sentía que no podía estar toda la vida con una persona que solo hablaba de fútbol y no de otra cosa. Como que se le fue la admiración”.

Fabián Cubero y Nicole Neumann se vieron envueltos en fuertes rumores de separación a mediados del año 2017. Poco después confirmaron la noticia y firmaron el divorcio recién en 2018.

NICOLE DIJO QUE NO VIO LA FINAL DE MASTERCHEF

La panelista del programa ‘Socios del Espectáculo’, Karina Iavícoli, pudo hablar con Neumann y contó qué le dijo acerca de la aparición de las nenas en MasterChef. “Yo hablé con Nicole, que me confirmó que las autorizó. Ella es un amor, y me dice que está súper feliz, súper bien y le encanta que haya ganado (Mica)”, expresó Iavícoli.

Nicole y Fabián, enamorados cuando el futbolista jugaba en Vélez

“Nicole me dice que para las chicas fue un planazo porque querían ver a Mery del Cerro, o sea que aprovecharon para poder verla”, agregó la periodista.

Rápidamente, Lussich empezó a reírse de la respuesta de Neumann y dijo: “¡Nicole es la maldad más grande del mundo! Dice que las chicas fueron felices porque la querían conocer a Mery del Cerro, no hinchar por la otra”, agregó el conductor. “Querían llevarse un set de cucharones y bueno, de paso ya estaban ahí”, cerró Pallares.

Mica Viciconte ganó Masterchef Celebrity 3 y lo compartió con las hijas de Nicole

Por otro lado, días atrás, mostraron en el programa la respuesta de Nicole, cuando le consultaron que opinaba del triunfo de Mica en MasterChef. “No la vi. No miro tele”, aseguró la modelo.