Aseguran que Luciana Salazar estaría iniciando una relación con un jugador de la Scaloneta

Luciana Salazar dio una nota para ‘Socios del Espectáculo’ y contó que se encuentra “muy bien, en un gran momento”, ante la consulta de si está saliendo con alguien. Además, aprovechó para tirarle un palito a su ex Martín Redrado. Luego, Mariana Brey aseguró que está en una relación con un futbolista de la Selección Nacional.

Luciana Salazar continúa con su litigio contra su expareja, Martín Redrado, el economista que está a punto de casarse con Lulú Sanguinetti. En las últimas horas, la modelo dio una entrevista con ‘Socios del Espectáculo’ y se refirió a su ex con una indirecta.

“Mi vida privada la tengo bajo 500 llaves, hay un hombre despechado, mejor no porque me trae problema”, dijo, ante la consulta de si había empezado una relación con alguien en este último tiempo. En cada oportunidad que tiene, la modelo destruye con sus palabras a su ex amor.

Luciana Salazar, con su hija, Matilda Salazar.

Luego, LuliPop dio más detalles sobre la posibilidad de que esté enamorada, de algún vínculo amoroso que la tenga obnubilada. “Estoy muy bien, en un gran momento”, solo se animó a decir ante la insistencia del notero.

Mariana Brey afirmó que Luciana Salazar está con un jugador de la Scaloneta

Después de ver la nota, en el piso del programa de El Trece, Mariana Brey lanzó esta bomba acerca de la vida de Salazar. La panelista aseveró que la modelo transita por un noviazgo firme y sólido con un joven, que sería un jugador de la Selección Argentina.

Luciana Salazar y Martín Redrado en otras épocas: hoy su relación está mediada judicialmente.

La panelista agregó: “Marcelo Polino fue a visitarla y la enganchó a Luli en el living de la casa muy compenetrada con el celular y estaba hablando con un jugador de la selección”. Ante la consulta de sus compañeros de programa sobre esta bomba, Mariana añadió datos: “No me quiso dar el nombre, pero es soltero”.