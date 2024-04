Asegura que la rechazan en los trabajos por sus tatuajes: “Ni siquiera se molestan en llamarme”

Una joven de Estados Unidos contó en sus redes sociales que ha sido rechazada en distintas oportunidades laborales debido a su apariencia física. Ash Putnam, de 23 años, comparte la convicción de que su solicitud en TK Maxx fue denegada en base a una evaluación negativa de sus tatuajes faciales y sus piercings.

La joven que se destaca como influencer y generadora de contenido en las redes sociales, compartió su experiencia a través de su cuenta de Tiktok, enfrentándose a críticas de los haters que cuestionaron su arte corporal. El video se volvió viral, con más de 8 millones de reproducciones, 150 mil likes y 73 mil comentarios.

En el video relata su intento reciente de conseguir empleo en una cadena de tiendas comerciales: “Hace unas semanas solicité trabajar en TJ Maxx y rechazaron mi solicitud. Ni siquiera se molestaron en llamarme, simplemente recibí un correo electrónico automático”.

“Les pregunté si se trataba de mis tatuajes porque sé que a muchos lugares no les gustan los tatuajes. Ellos dijeron que esa no era la razón, pero no siento que eso sea cierto”, afirmó Ash, que fue a consultar los motivos del rechazo al puesto laboral.

Los comentarios en Tiktok no tardaron en llegar: los usuarios no dudaron en dar su opinión sobre el tema y los haters le tiraron con todo. “Asustás a los nenes”, le comentó un usuario. Mientras que otro, le dijo: “Aquí supervisor de recursos humanos. No hay forma de que una empresa te ponga frente a clientes como TJ Maxx”.

Los duros comentarios que recibió la joven en Tiktok.

Después de volverse viral en TikTok, Ash declaró: “No voy a cambiar quién soy por trabajos con salario mínimo”. Además agregó: “Creo absolutamente que se trata de mis tatuajes porque aparentemente mis tatuajes son demoníacos y aterradores para mucha gente. Todos están siendo extremadamente odiosos en mi TikTok diciendo que debería trabajar en un circo o en tiendas de Halloween”, concluyó la influencer.