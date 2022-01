Aparecieron los memes de la jueza que se besó con el hombre que acababa de condenar en Chubut

Luego de que salieran a la luz las imágenes de la jueza chubutense Mariel Suárez besando a un preso al que recientemente había juzgado y que fue condenado a prisión perpetua por asesinar a un policía, las redes sociales explotaron de memes.

Según Suarez, la escena se dio como parte de un “trabajo académico” que ella realiza, en colaboración con colegas internacionales, informó La Nación.

Además, negó un vínculo afectivo con Bustos y también aseguró que no lo besó. “No estábamos actuando. Yo soy así naturalmente, soy una persona muy sociable. No estoy actuando nada. Me relacioné con este detenido por un tema laboral”, insistió.

Uno de los memes que inspiró la jueza comodorense que besó a un condenado a perpetua.

Meme en burla a las explicaciones que dio la jueza comodorense.