El Bluetooth facilita el uso de auriculares, relojes y autos, pero dejarlo siempre activo puede exponer tu smartphone a riesgos de seguridad evitables. Expertos en ciberseguridad recomiendan desactivarlo cuando no se usa para reducir accesos no deseados. En esta guía te explico los principales riesgos y cómo prevenirlos.

Reciclaje: guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobación

Cuando el Bluetooth está activo, el celular emite señales que pueden ser detectadas por terceros cercanos.

Algunas técnicas permiten enviar mensajes no solicitados o intentar acceder a información personal.

Estos ataques afectan sobre todo a dispositivos desactualizados o con configuraciones inseguras.

1. Apagalo cuando no lo necesites

Apagar el Bluetooth de tu smartphone puede ayudarte a evitar ciertos riesgos cuáles son y cómo evitarlos (3)

Es la medida más efectiva. Con el Bluetooth apagado, tu celular se vuelve invisible para escaneos externos.

2. Mantené el dispositivo no visible

Si necesitás usar Bluetooth, evitá que tu celular sea visible para desconocidos cercanos en espacios públicos.

3. No emparejes dispositivos en lugares concurridos

Evita hacerlo en estaciones, shoppings o aeropuertos, donde hay mayor riesgo de intentos de interceptación.

4. Rechazá solicitudes desconocidas

Nunca aceptes conexiones o emparejamientos que no reconozcas. Es una señal de intento de acceso no autorizado.

5. Actualizá el sistema operativo

Las actualizaciones corrigen fallas de seguridad del Bluetooth y reducen vulnerabilidades conocidas.

Apagar el Bluetooth de tu smartphone puede ayudarte a evitar ciertos riesgos cuáles son y cómo evitarlos (2)

Por qué estos ataques no son tan comunes hoy

En celulares modernos, los sistemas operativos incluyen protocolos más seguros y cifrado avanzado.

Eso hace que los ataques reales sean poco frecuentes, aunque no imposibles en malas configuraciones.

La mayoría de los problemas se evitan con hábitos simples y uso responsable de la conectividad. Además, muchos ataques requieren cercanía física, lo que limita su alcance real.

Aun así, mantener buenas prácticas reduce riesgos sin afectar la experiencia diaria del usuario.