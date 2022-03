Ana Rosenfeld aseguró que fue víctima de Juan Darthés y sorprendió con su relato: “Me produce rechazo”

En LAM contaron la noticia de que la Justicia brasileña dio un giro en la causa y resolvió que continúe el juicio oral por abuso sexual de Thelma Fardín contra Juan Darthés en los tribunales federales. Y Ana Rosenfeld, quien fue abogada del actor hasta que decidió renunciar, sorprendió al revelar que fue víctima de su cliente.

Ángel de Brito, en medio de la explicación de lo que ocurrirá de ahora en adelante con el actor denunciado por abuso, mostró una foto de Darthés disfrutando del mar, lo que generó repudio de parte de la abogada. Fue en ese momento que expresó que le generaba mucho rechazo verlo y reconoció que ella fue víctima suya, porque pensaba que era un hombre de bien.

“¡Me genera un rechazo verlo ahí en la playa! ¡Ay, Dios mío! Me produce rechazo. No lo puedo creer”, dijo la flamante panelista.

Ana Rosenfeld y Juan Darthés

“Me produce un terrible rechazo verlo porque yo fui víctima también, porque yo confié en su palabra y en la de su grupo familiar”, señaló la abogada.

“Cuando tomé la decisión de defenderlo en el tema de Calu Rivero hablé con él y con su mujer. Incluso, la primera que me contactó fue ella diciéndome que se estaba difamando el nombre de Juan porque lo estaban involucrando en algo que no se había podido probar”, detalló.

“Cuando yo lo llamé, el día que me entero que iba a ser denunciado, me dice muchas cosas que, por supuesto, nunca conté. Simplemente me limité a dar un paso al costado en su defensa. Y yo siempre digo que si me hubieran llamado a declarar en alguno de los juicios, yo hubiera estado presente”, aseguró la letrada.

“Las palabras que yo tuve en ese momento, después me costaron la situación en la que me encuentro con el Colegio público de abogados (de Capital Federal). Cuando di un paso al costado, tanto él como su mujer me dijeron ‘te entendemos’”, señaló.

La Justicia brasileña ordenó continuar el juicio contra Juan Darthés

Los nombres de Thelma Fardín y de Juan Darthés vuelven a estar en los portales porque la justicia de Brasil avanzará en el juicio contra el actor por el abuso sexual que la artista denunció. Recordemos que él está radicado en su país natal desde que se hizo público el caso y nunca se dejó ver por fotógrafos.

Fardín. calificó de “histórica” a la decisión asumida por Tribunal Regional Federal de San Pablo que revierte la decisión que había tomado el 7 de febrero pasado, cuando ordenó frenar el juicio oral y público para comenzar un nuevo proceso de cero en el ámbito del poder judicial estadual.

Thelma Fardín presentó a la nueva abogada que se suma a su equipo contra la denuncia a Juan Darthés.

La decisión del Tribunal Regional Federal de San Pablo se produjo luego de escuchar a las partes en una audiencia oral que tuvo lugar el 12 de marzo pasado.

“La resolución adoptada hoy por el Tribunal Regional confirma la competencia federal y permite retomar las audiencias del juicio oral que se había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y se encontraba en su etapa final cuando se ordenó la suspensión”, posteó esta tarde Fardín en su cuenta de Twitter exponiendo, de este modo, su aprobación ante la decisión de la justicia brasileña.

Fardín denunció en 2018 que fue víctima de abusos sexuales por parte de Darthes en 2009, cuando ella era menor de edad y ambos estaban en una gira actoral por Nicaragua.