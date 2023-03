Alfa regresa a la casa de Gran Hermano: la razón de su reingreso, cuánto se quedará y las repercusiones

Alfa regresará este martes a la casa de Gran Hermano y hay muchas especulaciones entorno al reingreso del hombre de 61 años, uno de los participantes más polémicos de esta edición del reality.

La noticia de la vuelta de Walter Santiago la dio Santiago del Moro al finalizar El Debate del lunes, pero no dio mayores detalles.

El polémico jugador, que fue eliminado semanas atrás por el voto del público tras una serie de comportamientos y dichos que fueron repudiados, vuelve a la casa más famosa del país con una misión puntual.

Alfa y Coti Romero se cruzaron en el Debate de Gran Hermano

Además de desequilibrar la casa en el tramo final, Alfa será responsable con su presencia de elegir al líder de la semana, quien obtendrá la inmunidad, la que llevará a ese jugador directo a la gran final del programa.

Pero no será él quien elija de forma directa, sino que trascendió que la primera persona que abrace a su excompañero, brindándole un buen recibimiento, se convertirá en el nuevo líder.

Alfa ingresa a Gran Hermano

Si bien esta información no fue confirmada aún por la producción del programa, se filtró que esa es la razón principal de su regreso. Lo que desató el debate, ya que Romina quedó enemistada, por lo que queda en desventaja respecto a sus otros cuatro compañeros.

Además, deslizaron que está todo arreglado para que Camila o Marcos “El Primo” ganen la inmunidad.

Por otra parte, se supo que no se quedará más de dos días, ya que el 10 de marzo tiene un compromiso que cumplir afuera de la casa de Gran Hermano.

Exparticipantes de Gran Hermano repudiaron el reingreso de Alfa a la casa

Luego de que Del Moro dio la noticia del regreso de Alfa a la casa de GH, algunos exparticipantes mostraron su disconformidad ante la decisión de la producción, a pocos días de la final.

“Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a un programa donde a mi me prohibieron estar. Yo cumplo las reglas, él no y lo premian”, se quejó Maxi, el cordobés.

Maxi de Gran Hermano

“Va a entrar porque él quería hacerlo y rinde. Por rating y por plata van a premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo a decir. Horrible, un asco realmente”, remarcó.

“10 placas récord, millones invertidos por la gente. Frodoneta, nunca fue fácil para nosotros, nunca nos regalaron nada. Peleamos contra todos y les ganamos. Lo único que importa es que somos la mejor y más grande comunidad. Los amo con el alma”, tuiteó Agustín Guardis.

Agustín Guardis, el platense de Gran Hermano

En tanto que Coti, otra polémica jugadora, expresó: “Sí me da un poco de molestia el hecho de saber que hay tantos otros participantes, que si bien, quizás, no es lo mismo que Alfa, que lo metan solamente él y no dejen de última decidir a la gente, me parece injusto”.

Además, reveló que si la dejaran ingresar, jugaría aunque sea por un día. “Sí, me encantaría generar problemitas ahí adentro. Entraría y si es una noche, sería a pelear con todos”, aseguró.