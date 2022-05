Alejandra Maglietti contó cuántos retoques estéticos tiene y le tiró un palito a la China Suárez

Alejandra Maglietti es uno de los personajes de la televisión argetina y también de las redes sociales. La panelista de BenditaTV, programa en el que trabaja con Beto Casella, deslumbra a diario con sus looks para el infarto y no le teme al qué dirán.

En más de una oportunidad, la rubia demostró que los comentarios malintencionados o las críticas no tienen lugar en su vida. Incluso, se maneja con una libertad total, que muchos envidean.

Y lo dejó en claro una vez más en sus historias. La abogada dejó que sus seguidores le hagan preguntas de todo tipo y respondió hasta las más incómodas.

Alejandra Maglietti y sus jugadas fotografías en lencería

“¿Cuántas cirugías tenés? No soy fea, soy pobre”, escribió una usuaria haciendo alusión a que si tuviera dinero, se operaría como muchas modelos y figuras del medio para verse “mejor”, por lo que Maglietti le contestó.

“No tengo cirugías en la cara. Sí me puse productos de relleno y para mejorar la piel, pero no es una cirugía y tampoco lo veo mal. En todo caso es mi cara y hago con ella lo que quiera”, respondió picante la panelista.

Alejandra Maglietti respondió preguntas de sus seguidores.

Y luego se despachó contra quienes están al pendiente de la vida de los demás, principalmente de los famosos. “Nunca entiendo qué tanto les molesta que una quiera verse como a una le place. TODO critican”

Finalmente, en esa misma línea, aseguró que después de la pandemia se prometió romper todas las “reglas” de moda y estética impuestas en sociedad, ya que va a usar y ser como ella mejor se sienta.

Alejandra Maglietti y un palito para la China Suárez

Por otro lado, le preguntaron su saldría con un hombre de 24 años y, al responder, no dudó en tirarle un “palito” a la China Suárez.

“Mmmm no sé, aunque ahora la China puso de moda la diferencia de edad”, contestó Maglietti haciendo alusión al nuevo romance de la actriz con Rusherking, el joven de 21 años que fue pareja de María Becerra.

La China le lleva exactamente 9 años al joven cantante. La modelo cumplió 30 años el pasado 9 de marzo y lo celebró con quien en su momento con una gran fiesta a la que asistió quien era su pareja, Armando Mena Navareño.