Agustina Cherri se sinceró y contó por qué tardó tanto en contar sobre su cuarto embarazo

Agustina Cherri va a ser mamá nuevamente y espera a su cuarto hijo. La actriz dio la noticia a través de sus redes y mostró una foto en la que se ve un embarazo avanzado, lo que llamó la atención de sus seguidores quienes no tardaron en preguntar por qué no lo había contado antes a lo que confesó que “estaba asustada”.

La artista es mamá de Muna, Nilo y Alba y este nuevo embarazo la tomó por sorpresa. Pese a que ya tuvo otros tres embarazos, este le produjo miedos e incertidumbres que no había vivido antes, por lo que se hizo todos los chequeos previo a publicarlo.

“Es mi cuarto bebé y tengo 39 años. Estaba un poco asustada. Tenía un montón de nervios y un montón de inquietudes. Quise ser precavida y esperar el tiempo adecuado”, confesó Agustina en un vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

“Quise hacerme todos los estudios para saber que todo estaba bien”, agregó la protagonista de “La 1-5/18″, la tira de Pol-ka que fue un éxito en el 2021 y por el que ganó el Martín Fierro a mejor actriz protagónica.

Y le agradeció a Paula Chaves por su acompañamiento y contención, ya que fue una de las primeras personas que se enteró del embarazo. “Ella es un amor y te trata con dulzura y cariño. Me ayudó, me asesoró y me calmó”, destacó sobre la conductora de Telefe.

Y fue la modelo quien le dio el dato del estudio que le permitió “relajarse” y poder disfrutar de este embarazo como los tres anteriores. Se trata de un análisis de sangre que se realiza en la décima semana de embarazo con la que pudo obtener datos de la salud del bebé e incluso se pueden anticipar del sexo.

“Me tranquilizó. Con mis otros tres embarazos no lo hice porque no sentí la necesidad y estaba tranquila. Pero estoy más grande. Me pareció importante estar tranquila, era lo que más me interesaba. Una mamá tranquila es un bebé tranquilo”, explicó.

