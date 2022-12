Agustín y Maxi le declararon la guerra a Alfa en Gran Hermano: “Si le da un bobazo, lo siento”

La convivencia está cada día más complicada en Gran Hermano y las diferencias se notan aún más. La casa está dividida y está claro que Maxi y Agustín le declararon la guerra a Alfa y cuentan con algunos aliados. El participante más grande de esta edición tiene a muchos de sus compañeros en contra y su paso por el reality es cada vez más difícil.

Desde hace varias semanas, tanto Maxi como Agustín se mostraron en desacuerdo con Alfa y lo quieren afuera de la casa. Y, pese a que se dieron cuenta que el participante tiene apoyo de la gente que ve el programa, decidieron hacer todo para eliminarlo o para que se vaya por decisión propia.

En una charla de la que participaron Thiago, El Conejo, Maxi y Agustín, hablaron de Walter Santiago y fueron tajantes al plantear su estrategia. El plan es dejarlo hablando solo, no mirarlo, para volverlo loco y se quiera ir.

“Es mucho sufrimiento para él estar acá adentro, y la va a parir, va a salir chiflado, muy chiflado”, dijo Maxi, quien lleva tiempo enemistado con Alfa y ya no lo tolera.

Por su parte, Agustín sentenció: “Sí, sí, no tengo ninguna duda”. Y el novio de Juliana continuó detallando: “Le voy a poner todo mi corazón y todo mi huevo para ignorarlo y hacerle engranar como loco”.

“Que se quede solo hablando y mintiendo con las historias”, continuó Maxi, “y si se puede lograr que el chabón se tome el palo, hay que intentarlo”, Sin embargo, ahí fue cuando Conejo se refirió a la buena relación que existe entre Alfa y Romina, mientras que Agustín también aclaró que “él se apoya mucho en Marcos”.

“Es lo único que le queda, y ya está desvariando ahí también. Es cuestión de tiempo nomás. Tenemos que resistir, es ver quién aguanta más abajo del agua. Hay que poner la mente en blanco y pensar que es el desafío que nos están planteando que tengamos y hay que pasarlo”.

Aunque su apuesta fue más allá y aseguró que irá “a todo o nada. “Lo voy a volver loco, que explote, Si le da un bobazo, lo siento”, confesó Maxi.

Marcos le pidió a Alfa que no discuta con el resto de sus compañeros de Gran Hermano

De todos los hombres de la casa, el único que demostró tener afecto por Alfa fue Marcos. El joven salteño decidió no seguir el juego que plantearon los demás y no solo les dejó en claro que él no se metería con el hombre de 60 años, sino que habló con él para calmar las aguas.

“Te enojás por cosas que por ahí no te tendrías que enojar. Y no te digo que este mal, porque cada uno tiene su personalidad y somos diferentes”, expresó Marcos con total serenidad.

Y, en la misma charla, intentó que Alfa no se ensañe con Agustín, y le remarcó que el joven es buena persona. Lo mismo que trató de hacer cuando habló con los chicos, hablar bien de Walter Santiago.