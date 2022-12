Agustín volvió a Gran Hermano con su fase 3 y las redes tuvieron una única opinión: “vergüenza ajena”

Agustín Guardis, más conocido como Frodo o “León” cómo él mismo se denomina, volvió a la casa por repechaje y afirmó que ponía en marcha la fase 3 de su plan.

¿De qué se trata la fase 3? Bueno, no queda muy claro. El participante viene agitando para que la gente visite su cuenta de Instagram porque va a haber sorresas, pero lo cierto es que no hay actividad alguna, tal vez el CM se olvidó o no entendió su plan.

Durante la gala de este miércoles en la que los participantes nominaban en vivo, Agustín invitó a la gente a presenciar su jugada maestra mientras le hablaba a la cámara en uno de sus ya conocidos soliloquios.

Agustión votó "a puro bidón" en su fase tres de juego

A la hora de argumentar sus votos (Daniela y Alexis), Agustín aseguró que se trataba de un voto “a puro bidón”. Gran Hermano le preguntó a qué se refería y el participante hizo referencia al bidón de Bilardo durante el mundial de Italia ‘90.

Además, clasificó sus votos estratégicamente: cazador, invertido y ahora, bidón. El silencio de Gran Hermano debe haber escondido una gran carcajada de la producción. No hay pruebas, tampoco dudas.

AGUSTÍN, EL REY DEL “CRINGE”

En la moda de extranjerizar términos usados cotidianamente, ahora cuando alguien siente vergüenza ajena se le dice “cringe”.

Bien. Esta palabra se volvió tendencia durante la gala del miércoles por la nominación de Frodo. En las redes hubo consenso sobre la sensación que provoca el participante, principalmente en sus detractores.

Agustín, el rey del "cringe" en las redes

DE QUÉ SE TRATA EL BIDÓN DE BILARDO Y BRANCO

En la Copa del Mundo de Italia en 1990 hubo un episodio raro que involucraba al DT de la Selección Argentina, el Dr. Carlos Salvador Bilardo, y unos bidones con agua que le fueron ofrecidos a los jugadores de Brasil durante una calurosa jornada en la que se jugaban los octavos de final.

El misterio de los bidones en el mundial del 90

Era un partido definitorio. El que perdía se iba. Dicen, los que conocen mejor la historia, que el DT mandó a armar los bolsos la noche anterior por si se tenían que volver a casa. Nunca antes había pasado.

El partido estaba ajustadísimo (cuando no, ¿no?) y promediando la primera parte hubo una parada para que los jugadores se hidraten. El cuerpo técnico acercó a los jugadores dos bidones. Según cuentan, cuando uno de los jugadores argentinos quiso beber de uno de esos bidones le gritaron que de ese no, del otro.

Lo cierto es que Branco, jugador del seleccionado de Brasil, bebió del bidón prohibido para los argentinos y “desapareció” del partido. Los brasileños, tras perder el partido por un gol del “pájaro” Cannigia y quedar eliminados, acusaron a Bilardo de proporcionar una droga con efectos sedativos. Bilardo es médico, de drogas y medicamentos sabe, pero siempre negó las acusaciones.

Conociendo la historia y tratando de conectarla con la nominación queda claro que el jugador tiene una imaginación prodigiosa porque nadie entendió a qué se refirió.