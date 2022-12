Agustín empezó su fase 3 en Gran Hermano: a quiénes quiere unir para sacar al “malo” de la casa

Antes de ingresar por el repechaje y buscando el apoyo del público, Agustín Guardis anunció una “fase 3″ de su juego en Gran Hermano. Y parece que el participante la está poniendo en práctica. ¿Tendrá resultado?

En las últimas horas, Frodo dialogó con Julieta y Coti para devolver la paz entre ambas tras la fuerte pelea que tuvieron a los gritos por una especie de “traición”. El joven se acercó primero a la actriz y tuvo una charla profunda sobre la convivencia en el reality, dejando bien parada a Coti y echándole la culpa del voto contra Daniela a Alexis “Conejo”, novio de Coti, a quien parece querer en placa como “villano”.

Agustín va contra el "Conejo" para fortalecer a Coti y Julieta

“La jugada de no es de ella (Coti), sino de él (Alexis). La manda a ella, quien se sintió mal por Dani”, confió Agustín a Julieta en el patio, recordando que el “Conejo” dejó sola a Coti en la pelea y se lavó la mano. “Esta jugada no salió de Coti”, insistió el amigo de Marcos.

“Tenelo en cuenta, si seguís enroscada... Como a vos te dure la bronca, ella (Coti) va a seguir triste o apartada. No está bueno. No importa si se dejó llevar. Si vos estuvieras sola...”, aconsejó a Julieta. No obstante, la rubia fue terca: “A mí no me va a pasar. Yo estoy muy tranquila con el juego”.

Horas después, Agustín se acercó en la habitación a Coti y le contó sobre su charla con Julieta, buscando mediar entre las jóvenes.

“Le dije (a Julieta) que una cosa es lo que vos sentís que puede ser lo correcto o no y otra es el juego. Decía que todos sabemos que somos jugadores. Estaría bueno que entienda esto para que no esté así y te dé la oportunidad de entenderte y que vos la entiendas a ella”, dijo Agustín a Coti.

La correntina planteó que entiende la postura de Julieta y de Romina, con quien también se peleó, pero que “no sirve llorar sobre la leche derramada”. “Lo que hice, ya está hecho. Esa es mi forma de hablar. Si a ella le molestó, lo siento, pero ella sabía desde un principio que vos no venís a hacer amigos acá. Después hay otras cosas, como cuando se burlaba de mí, que no le voy a reprochar porque ese es su juego”, agregó.

“Yo le dije (a Julieta) que está bueno que sepa separar a Coti de su juego y listo. Le dije que te vi mal”, siguió Agustín.

“Lo que te recomiendo es que, a pesar de que vos y yo sabemos que es un juego, no te cargues con tantas estrategias. El juego se puede jugar con otras cosas y lo más importante es que vos lo disfrutes, no que te quieras ir. Tenés que estar mas tranquila y tratar de entender a las chicas, que están un poco despechadas”, aconsejó Agustín, pendiente de lo que ocurre afuera con la gente que vota y elige quién continúa o no.

Mirando a cámara, Agustín se dirigió a sus fanáticos y reconoció: “Lo mejor es que podamos convivir en paz. Hice mi mejor esfuerzo”.

Finalmente, Julieta le hizo caso a Agustín y volvió a conversar con Coti, tal como se vio en una transmisión de la cocina, con Alexis presente comiendo.

¿Hará efecto el plan de Agustín para llevar a “Conejo” a la placa como el malo y mantener a Coti y Julieta (candidatas fuertes del público) adentro de GH?