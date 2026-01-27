Agua caliente en las cañerías: la mejor forma de mantener limpia estas partes de tu casa

Tirar agua caliente en las rejillas de la cocina y el baño es una práctica doméstica sencilla que contribuye al mantenimiento del hogar porque permite reducir la acumulación de residuos en casa , mejorar el drenaje y prevenir malos olores, se realiza de forma periódica como parte de la limpieza cotidiana.

Especialistas coinciden en que incorporar este hábito de manera regular funciona como una medida preventiva eficaz . El uso frecuente de agua caliente permite arrastrar residuos antes de que se solidifiquen o se compacten, lo que evita que las rejillas comiencen a drenar lentamente o desprendan olores desagradables. Se trata de una solución económica que no requiere productos químicos ni herramientas específicas.

Esta tendencia es una solución simple que soluciona un problema doméstico frecuente.

El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

- Pava, olla o jarra resistente al calor

- Cocina u hornalla para calentar el agua

- Acceso libre a la rejilla de cocina o baño

- Guantes de cocina o trapo grueso para manipular recipientes calientes (opcional)

Paso a paso

- Verificar que la rejilla esté despejada y sin objetos que obstruyan la entrada del desagüe.

- Colocar agua en una pava, olla o jarra resistente y llevarla al fuego.

- Calentar el agua hasta que esté bien caliente, evitando que hierva de forma violenta para no dañar cañerías sensibles.

- Retirar el recipiente del fuego con cuidado y trasladarlo hasta la rejilla.

- Verter el agua caliente de manera lenta y constante directamente sobre el desagüe, permitiendo que el calor actúe de forma progresiva.

- Utilizar entre uno y dos litros de agua para asegurar que el calor alcance las paredes internas de la cañería.

- Esperar entre 30 segundos y un minuto para que la grasa, restos de jabón y residuos orgánicos se aflojen.

- Abrir el grifo y dejar correr agua durante unos segundos para arrastrar los residuos desprendidos hacia la cañería principal.