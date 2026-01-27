27 de enero de 2026 - 18:45

Agua caliente en las cañerías: la mejor forma de mantener limpia estas partes de tu casa

Con el paso del tiempo, estos puntos concentran grasa y restos de jabón que tapan las paredes internas de las cañerías de casa.

image
objeto para cañerías
Esta tendencia es una solución simple que soluciona un problema doméstico frecuente.

Por qué usar el agua caliente para la limpieza

Especialistas coinciden en que incorporar este hábito de manera regular funciona como una medida preventiva eficaz. El uso frecuente de agua caliente permite arrastrar residuos antes de que se solidifiquen o se compacten, lo que evita que las rejillas comiencen a drenar lentamente o desprendan olores desagradables. Se trata de una solución económica que no requiere productos químicos ni herramientas específicas.

Truco
El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

Materiales necesarios

- Agua potable

- Pava, olla o jarra resistente al calor

- Cocina u hornalla para calentar el agua

- Acceso libre a la rejilla de cocina o baño

- Guantes de cocina o trapo grueso para manipular recipientes calientes (opcional)

Paso a paso

- Verificar que la rejilla esté despejada y sin objetos que obstruyan la entrada del desagüe.

- Colocar agua en una pava, olla o jarra resistente y llevarla al fuego.

- Calentar el agua hasta que esté bien caliente, evitando que hierva de forma violenta para no dañar cañerías sensibles.

- Retirar el recipiente del fuego con cuidado y trasladarlo hasta la rejilla.

- Verter el agua caliente de manera lenta y constante directamente sobre el desagüe, permitiendo que el calor actúe de forma progresiva.

- Utilizar entre uno y dos litros de agua para asegurar que el calor alcance las paredes internas de la cañería.

- Esperar entre 30 segundos y un minuto para que la grasa, restos de jabón y residuos orgánicos se aflojen.

- Abrir el grifo y dejar correr agua durante unos segundos para arrastrar los residuos desprendidos hacia la cañería principal.

