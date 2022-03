Adrián Pallares y Rodrigo Lussich expresaron su malestar con Jorge Rial: “Es imperdonable”

Tras la picante amenaza de Jorge Rial a Adrián Pallares luego del estreno de “Socios del Espectáculo”, donde tocaron el tema de su separación, Rodrigo Lussich y el propio Pallares salieron a hablar e intentaron poner paños fríos, aunque manifestaron que, en un principio, la situación es muy tensa.

“No hay nada con Jorge. No tengo ningún tipo de relación”, comenzó Adrián luego de que un periodista de América los abordara a la salida de ElTrece. Por su parte, Lussich expresó: “No, yo tampoco. Y en este momento es mejor no tenerla, me parece. Mejor no hablar, no de ciertas cosas. Pero ahora no es un momento para hablar porque no está todo mal”.

“Me parece que no es un momento (de hablar) ahora porque sería prender más fuego a algo que está muy prendido. Creo que uno, con los años, madura un poco y aprende a no contestar en caliente. Y en todo caso, esperar… no para amigarse, me parece que lo que hizo es imperdonable, pero ahora es mejor esperar y dejar correr el agua, como quien dice”, desarrolló de forma tajante Rodrigo.

Pallares cerró la entrevista alegando que el tema “está cerrado, pero no por fumar la pipa de la paz. A él, seguramente no le interesa hablar con nosotros; y a nosotros tampoco con él”, finalizaron los conductores.

Recordemos que la polémica surgió luego de que Rial se mostrara molesto por como los periodistas trataron el tema de su separación y amenazó con revelar algunos secretos de uno de los conductores: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilom... El amor es así”, comenzó el pasado lunes el ex Intrusos.

“Realmente me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira. Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo. En América los querían rajar, no los querían como conductores. Y los impuse yo”, cerró Rial.