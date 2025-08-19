19 de agosto de 2025 - 12:52

Acumula más bacterias que un inodoro: la costumbre que deberías dejar de hacer con los termos

Un especialista advirtió sobre el uso de los termos, el cual rellenamos cada vez que se acaba el agua.

Por Andrés Aguilera

Llevar el termo a todos lados se trasformó en una práctica común para miles de personas que lo rellenan con agua para ir al trabajo, estudiar o entrenar. En que en principio es muy saludable, ya que nos mantiene hidratados todo el tiempo, sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle que no puede pasar desapercibido.

Volver a llenar el "termito" podría poner en riesgo la salud si no se acompaña de una correcta higiene, según advirtió el divulgador y experto en emergencias, Miguel Assal.

En un video compartido en TikTok, Assal explicó que cada vez que una persona bebe agua deja bacterias en el termo, y si este no se lava de forma adecuada, los microorganismos proliferan con rapidez.

“Cada vez que bebes agua, por pequeño que sea el contacto, dejas bacterias y empiezan a proliferar”, señaló.

¿Más bacterias que en un inodoro?

El especialista citó un estudio de una empresa de control de calidad de aguas que arrojó datos alarmantes:

  • Un solo termo puede contener 20,8 millones de unidades de formación de colonias.
  • En comparación, un inodoro apenas llega a las 515 unidades.

En otras palabras, un termo sin limpiar puede llegar a tener más bacterias que un inodoro, lo que supone un foco de contaminación para quien lo utiliza a diario.

Cómo limpiar correctamente el termo

Para reducir riesgos, Assal recomienda tratar el termo como si fuera parte de la vajilla de uso diario. Sus consejos son:

  • Lavar el termo todos los días, igual que se hace con platos y vasos.
  • Dejarlo secar completamente antes de volver a rellenarlo.
  • Evitar su uso continuado sin limpieza, incluso si solo se utiliza para agua.
