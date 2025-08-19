Acumula más bacterias que un inodoro: la costumbre que deberías dejar de hacer con los termos.

Llevar el termo a todos lados se trasformó en una práctica común para miles de personas que lo rellenan con agua para ir al trabajo, estudiar o entrenar. En que en principio es muy saludable, ya que nos mantiene hidratados todo el tiempo, sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle que no puede pasar desapercibido .

Volver a llenar el "termito" podría poner en riesgo la salud si no se acompaña de una correcta higiene , según advirtió el divulgador y experto en emergencias, Miguel Assal.

En un video compartido en TikTok , Assal explicó que cada vez que una persona bebe agua deja bacterias en el termo, y si este no se lava de forma adecuada, los microorganismos proliferan con rapidez .

“Cada vez que bebes agua, por pequeño que sea el contacto, dejas bacterias y empiezan a proliferar”, señaló.

El especialista citó un estudio de una empresa de control de calidad de aguas que arrojó datos alarmantes:

Un solo termo puede contener 20,8 millones de unidades de formación de colonias.

En comparación, un inodoro apenas llega a las 515 unidades.

En otras palabras, un termo sin limpiar puede llegar a tener más bacterias que un inodoro, lo que supone un foco de contaminación para quien lo utiliza a diario.

Cómo limpiar correctamente el termo

Para reducir riesgos, Assal recomienda tratar el termo como si fuera parte de la vajilla de uso diario. Sus consejos son: