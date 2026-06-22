7 días, 7 recetas: el menú semanal con comidas calentitas, rendidoras y fáciles para resolver

Cuando bajan las temperaturas, pensar qué cocinar todos los días puede volverse un problema. Por eso, armar un menú semanal con recetas simples, rendidoras y bien invernales se convierte en una de las mejores formas de ordenar la cocina, ahorrar tiempo y resolver la comida sin caer siempre en lo mismo. La clave está en elegir platos que abriguen, permitan reutilizar ingredientes y funcionen tanto para el almuerzo como para la cena.

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Entre el lunes 23 y el domingo 29 de junio, la idea es combinar preparaciones fáciles con otras un poco más elaboradas, pero siempre con lógica casera, económica y adaptable. Guisos, sopas, pastas y carnes al horno aparecen como grandes aliados de una semana fría.

Ideal para arrancar la semana con un plato completo, nutritivo y rendidor.

Podés prepararlo con lentejas, zanahoria, cebolla, papa, calabaza y un sofrito bien sabroso con pimentón y ajo. Si hacés una olla grande, incluso te resuelve otra comida.

La base puede ser carne picada salteada con cebolla, morrón y condimentos, o una versión vegetariana con lentejas procesadas. Arriba, un puré cremoso de papa o de papa y calabaza.

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Miércoles 25: sopa crema de calabaza con tostadas

Después de varios platos intensos, una sopa puede equilibrar la semana.

La calabaza se cocina con cebolla, un poco de puerro y caldo. Luego se procesa y se sirve con tostadas, queso rallado o semillas.

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Jueves 26: fideos con salsa boloñesa casera

Las pastas siempre son una solución rendidora.

Una buena salsa hecha con tomate, cebolla, carne picada y condimentos transforma cualquier paquete de fideos en una comida contundente y familiar.

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Viernes 27: pollo al horno con papas y cebolla

Es práctico, económico y casi no ensucia.

Se puede condimentar con mostaza, ajo, pimentón y limón para darle más sabor y acompañarlo con una ensalada tibia.

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Sábado 28: tarta de acelga, cebolla y queso

Las tartas son perfectas para aprovechar verduras y resolver dos comidas.

Además, pueden prepararse con anticipación y recalentarse sin perder textura.

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Domingo 29: arroz cremoso con pollo y verduras

Un cierre ideal para aprovechar sobras de la semana.

Con arroz, pollo desmenuzado, zanahoria, cebolla y un poco de queso crema o caldo, sale un plato reconfortante y muy rendidor.

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Una semana resuelta sin complicarse

Organizar la comida de antemano ayuda a gastar menos, cocinar mejor y evitar el estrés diario de improvisar.

Con estas recetas, la semana del 23 al 29 de junio queda resuelta con platos calentitos, fáciles y pensados para disfrutar el invierno sin pasar horas en la cocina.