5 cenas calientes, económicas y con mucha proteína para resolver toda la segunda mitad de la semana

Después del miércoles suele aparecer la misma pregunta: ¿qué cocinar para terminar la semana sin repetir siempre lo mismo? Estas recetas reúnen cinco cenas calientes, abundantes y con muchas proteínas, perfectas para el invierno, utilizando ingredientes fáciles de conseguir y preparaciones que pueden hacerse en menos de una hora.
La propuesta busca variar sabores y texturas sin aumentar el presupuesto. Son platos que sacian, ayudan a aprovechar ingredientes que ya suelen estar en casa y permiten cocinar porciones extra para el almuerzo del día siguiente.
Lo mejor es que ninguna receta requiere técnicas complicadas.
Cinco recetas distintas para terminar la semana
1. Pastel de pollo y calabaza
Una capa de pollo desmenuzado salteado con cebolla y morrón cubierta con puré de calabaza gratinado con queso.
Liviano, muy proteico y mucho más rápido que el clásico pastel de carne.
2. Polenta cremosa con ragú de lentejas
La polenta se cocina con leche y caldo para darle mayor cremosidad.
Encima se sirve un ragú preparado con lentejas, tomate triturado, cebolla, zanahoria y pimentón ahumado.
Una combinación muy rendidora y económica.
3. Zapallos cabutia rellenos
Se hornean mitades de zapallo y luego se rellenan con carne picada, queso y choclo.
Toda la preparación vuelve unos minutos al horno hasta gratinar.
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4. Arroz salteado con huevo, pollo y vegetales
Ideal para aprovechar arroz cocido del día anterior.
Solo hace falta saltear cebolla, zanahoria, pollo en cubos y terminar con huevo revuelto para obtener un plato completo en pocos minutos.
5. Gratinado de coliflor con jamón y queso
La coliflor cocida se mezcla con una salsa blanca liviana, jamón cocido y queso rallado antes de gratinar.
Una receta distinta que aporta proteínas y muchas verduras.
Las recetas también ayudan a ahorrar
Planificar las cenas evita compras impulsivas y permite reutilizar ingredientes en diferentes preparaciones.
Además, cocinar una mayor cantidad facilita resolver varias comidas durante la semana.
Con estas recetas, terminar la semana deja de ser sinónimo de improvisar. Comer rico, caliente y con muchas proteínas puede ser sencillo, económico y diferente cada día.