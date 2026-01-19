3 rituales esenciales para atraer la prosperidad en luna nueva, según el Feng Shui

Cada luna nueva representa un reinicio. Es una fase asociada al vacío fértil, al punto cero desde donde todo puede volver a crecer. En el Feng Shui , esta etapa (18-22 de enero) es considerada ideal para trabajar la prosperidad, ya que la energía aún no se manifiesta y está lista para ser direccionada con una intención clara a través de 3 rituales .

La puerta de entrada es uno de los espacios más importantes del hogar: por allí ingresa la energía vital, las oportunidades y el movimiento. Por eso, estos 3 rituales de abundancia se realizan en ese punto específico, combinando limpieza, aromas y elementos simbólicos que ayudan a desbloquear lo estancado y atraer lo nuevo.

El primer ritual esencial para atraer la prosperidad en luna nueva, según el Feng Shui, es la limpieza profunda de la puerta de entrada. Este acto representa una depuración energética que elimina cargas acumuladas, obstáculos invisibles y bloqueos que impiden el flujo de la abundancia.

En esta filosofía milenaria china , la puerta de entrada actúa como la boca del hogar: si está bloqueada, sucia o cargada, la energía de la prosperidad no puede ingresar con facilidad.

La canela y la vainilla son dos esencias especialmente asociadas al dinero, la atracción de oportunidades y la expansión material.

Luego de haber realizado la limpieza energética, encender un incienso de canela o vainilla en la puerta de entrada ayuda a “sellar” el ritual anterior y a elevar la frecuencia del hogar.

La canela está vinculada al fuego, al movimiento rápido y a la activación de la prosperidad, mientras que la vainilla aporta armonía, bienestar y una sensación de abundancia sostenida. Ambas opciones son válidas, y la elección dependerá de la intención personal: dinamismo o estabilidad.

Al encender el incienso, se recomienda hacerlo con una intención clara. No se trata solo de perfumar el ambiente, sino de acompañar el humo con una visualización positiva. Imaginar oportunidades llegando, estabilidad económica y tranquilidad material refuerza el efecto del ritual. El humo que se eleva simboliza el movimiento de la energía y la conexión entre lo material y lo intangible.

Vaso con agua, sal gruesa y laurel para sellar la apertura de caminos

El tercer ritual esencial para atraer la prosperidad en luna nueva es uno de los más simbólicos dentro del Feng Shui. Consiste en preparar un vaso con agua, sal gruesa y tres hojas de laurel, y colocarlo cerca de la puerta de entrada.

Este ritual funciona como un anclaje energético que protege, limpia y potencia la intención de abundancia iniciada con los pasos anteriores.

que y de abundancia iniciada con los pasos anteriores. El agua, elemento central, representa el flujo constante del dinero y las oportunidades. La sal gruesa, por su parte, es un poderoso neutralizador energético: absorbe cargas negativas, envidias y bloqueos que puedan interferir con la prosperidad. El laurel, tradicionalmente asociado al éxito, la victoria y el reconocimiento, refuerza la intención de crecimiento material y logros personales.

La combinación de estos tres elementos crea un equilibrio entre limpieza, protección y atracción. Colocar el vaso en un lugar visible pero discreto, cerca de la puerta de entrada, permite que actúe como un “filtro energético”.

La luna nueva es un momento ideal para limpiar, activar y sellar la prosperidad. A través de rituales simples en la puerta de entrada, el Feng Shui propone una forma consciente de abrir caminos.