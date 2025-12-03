1 minuto vale lo mismo que 100 caminando: el entrenamiento de moda que es ideal para tu salud

La práctica cotidiana todavía funciona como base porque elegir una disciplina acorde a gustos, necesidades y tiempos personales.

La relación entre entrenamiento e impacto real en la salud vuelve a ponerse en discusión a partir de nuevas evidencias que cuestionan parámetros que parecían totalmente establecidos. La idea de que cualquier actividad física sostenida sirve como hábito saludable se mantiene vigente, pero la manera de organizar la intensidad, la frecuencia y el esfuerzo adquiere un peso distinto.

Ejercicio en casa La importancia de ser constante con el entrenamiento La constancia conserva su importancia, aunque ya no basta con pensar en la actividad física como un bloque uniforme. Incorporar información específica sobre qué variables pueden potenciar sus efectos se vuelve decisivo, sobre todo cuando la expectativa es mejorar la calidad de vida y prolongar los años saludables. En ese punto, la intensidad aparece como un elemento que cambia el resultado final de manera notable.

Ejercicio en casa Las sentadillas son una gran alternativa dentro de este tipo de entrenamiento. Pexels La diferencia entre baja y alta intensidad El estudio que reavivó el debate surgió a partir de un análisis amplio realizado con más de 70.000 personas que utilizaron acelerómetros para registrar la intensidad exacta de sus movimientos durante un período prolongado. Marcos Vázquez, en diálogo con Men's Health España, asegura: “hemos estado muy equivocados con el impacto de la intensidad del ejercicio.

Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio Hasta ahora se asumía que el ejercicio vigoroso o de más intensidad tenía el doble de beneficios que el moderado”. Señala que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud —150 minutos semanales de actividad moderada o 75 de actividad intensa— se apoyaba en cuestionarios generales que no medían con precisión el esfuerzo real. Añade que los nuevos datos muestran que “cada minuto de ejercicio de intensidad alta reduce la mortalidad cuatro veces más que un minuto de intensidad moderada”, una conclusión publicada en Nature tras ocho años de seguimiento.

El combate contra las enfermedades Vázquez explica que “en algunas enfermedades concretas como la diabetes la protección de la alta intensidad era hasta nueve veces mayor”. La comparación también incluye una escala más amplia que distingue niveles bajos, moderados y altos.

- Dentro de baja intensidad se ubican actividades domésticas ligeras o caminar despacio; la moderada corresponde a caminar rápido o realizar cardio suave. Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio El dueño de un gimansio de China ofrece su Porsche a quien logre perder 50 kilos en tres meses. - La alta se asocia a correr a un ritmo exigente o esfuerzos breves de aceleración. Aclara que “alta intensidad no es necesariamente hacer esfuerzos máximos como sprints o HIITs, pero sí debe ser un ejercicio suficientemente duro como para que no podamos sostenerlo durante mucho tiempo”. La conclusión del especialista resume el cambio conceptual: quienes sólo caminan o trotan suave deberían incorporar estímulos más exigentes si buscan una mejora significativa en salud y protección frente a enfermedades. El ajuste no implica abandonar hábitos previos sino sumar un grado mayor de esfuerzo que, según los datos disponibles, produce un efecto mucho más profundo con una inversión de tiempo menor.