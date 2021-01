YPF invertirá US$ 241 millones en Mendoza

A pocos días de anunciar la venta del icónico edificio corporativo que tiene en Puerto Madero diseñado por el arquitecto tucumano César Pelli y tasado en 400 millones de dólares, YPF promete inversiones en Mendoza por 241 millones de dólares.

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, mantuvo una reunión en Buenos Aires con las máximas autoridades de YPF en la que se abordaron distintos temas de interés mutuo, entre los que se destacaron los planes de inversión que la petrolera tiene en carpeta para este año en Mendoza.

“Esta reunión, que fue una continuación de la reunión que tuvimos hace un mes en la refinería y que participó el gobernador Rodolfo Suarez , fue para analizar las inversiones que prevé la compañía este año y las que tiene en carpeta para los años siguientes. Es importante que YPF recupere la inversión en Mendoza porque tracciona a toda la cadena petrolera”, afirmó el ministro.

Durante el encuentro, realizado en la torre de Puerto Madero, el CEO de YPF, Sergio Affronti y los vicepresidentes ejecutivos de Upstream, Gustavo Astié, y de Downstream, Mauricio Martín; informaron a Vaquié que el directorio de la compañía aprobó inversiones por US$ 241.000.000 para la ejecución de distintos proyectos en la Provincia. Además, YPF destinará otros US$ 738.000.000 para gastos operativos vinculados al mantenimiento de su actividad, lo que conforma una erogación total para 2021 de US$ 979.000.000.

Las autoridades de la compañía le presentaron a Vaquié detalles de los proyectos más relevantes, entre los que se destaca el plan de recuperación terciaria planificado en los campos petroleros del sur de Malargüe. En este sentido, el ministro indicó que la provincia tiene cifradas expectativas y espera seguir avanzando con este plan que significará un fuerte reimpulso al desarrollo hidrocarburífero y abrirá un nuevo horizonte para la actividad petrolera en Mendoza.

El ministro de Economía y Energía trasladó a las autoridades de YPF la necesidad de darle un nuevo impulso al desarrollo de proveedores locales en los servicios asociados a la industria, sector también golpeado por los efectos de la pandemia de Covid-19. “Hablamos también de que YPF debe volver a tener un plan para el desarrollo de proveedores para que la inversión tenga encadenamiento en las pymes locales y el empleo de los mendocinos”, agregó Vaquié.

Por otra parte, la compañía continuará este año con las inversiones en el Complejo Industrial Luján de Cuyo, en el marco de un plan que apunta a la optimización de su refinería con el objetivo de adaptarla a los nuevos estándares ambientales mundiales, optimizando la calidad de los combustibles y elevando sus índices de eficiencia. Se destacan en este sentido los proyectos para la mejora de la sustentabilidad y la eficiencia energética.

Aumentos del combustible

El martes, YPF aumentó 2,9% los combustibles y la Súper llegó a los $70. Fue el sexto ajuste desde agosto y los combustibles subieron un 25% desde esa fecha.

Desde la segunda mitad de 2020, hubo cinco incrementos de precios de la petrolera en lo que va del año. Todos sucedieron desde agosto y el último se produjo el 16 de diciembre y fue una suba promedio de 6% en Mendoza.